Vitali și Wladimir Klitschko, pregătiți să treacă la arme

Fostul campion de box la categoria grea Vitali Klitschko a declarat că e pregătit să pună mâna pe arme, alături de fratele și colegul său din Hall of Fame, Wladimir Klitschko, pentru a lupta în ceea ce numește un „război sângeros", în urma invaziei Rusiei în țara sa natală, Ucraina.



Rusia și-a lansat joi invazia pe uscat, în aer și pe mare, în urma unei declarații de război a președintelui Vladimir Putin. Reuters relatează că se estimează că aproximativ 100.000 de persoane se refugiază, în timp ce explozii și focuri de armă zguduie marile orașe. Zeci de persoane au fost raportate ca fiind ucise, transmite Mediafax.

Vitali Klitschko pregătit să lupte

Vitali Klitschko, care este primarul capitalei Ucrainei, Kiev, din 2014, a declarat, citat de Reuters, că este pregătit să lupte.



„Nu am altă opțiune, trebuie să fac asta. Voi lupta", a declarat bărbatul în vârstă de 50 de ani, cunoscut sub numele de „Dr. Ironfist" în perioada în care era sportiv activ, la emisiunea Good Morning Britain, difuzată de postul ITV.



Vitali Klitschko a declarat că Kievul se află sub amenințare și că principala prioritate este de a colabora cu forțele de poliție și militare pentru a sprijini infrastructura critică, inclusiv furnizarea de electricitate, gaz și apă pentru cetățenii săi.



El a adăugat că civilii sunt pregătiți să apere Kievul la fel ca soldații.

„Cred în Ucraina, cred în țara mea și cred în poporul meu", a declarat Vitali Klitschko.

Wladimir s-a înrolat deja în armată

Fostul campion la categoria grea, Wladimir Klitschko, s-a înrolat în armata de rezervă a Ucrainei la începutul acestei luni, spunând că dragostea pentru țara sa îl obligă să o apere. citeste mai departe



„Poporul ucrainean este puternic. Și va rămâne credincios în această încercare teribilă. Un popor care tânjește după suveranitate și pace. Un popor care îl consideră pe poporul rus ca fiind fratele său", a scris el, joi, într-o postare pe LinkedIn.



„Se știe că, în esență, ucrainenii nu doresc acest război. Poporul ucrainean a ales democrația. Dar: Democrația este un regim fragil. Democrația nu se poate apăra singură, are nevoie de voința cetățenilor, de angajamentul tuturor. Practic, nu există democrație fără democrați.",a mai spus fratele primarului capitalei Ucrainei.

