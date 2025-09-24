Virus fungic periculos în spitalele din Europa: semnele la care trebuie să fii atent

În Regatul Unit, în ultimele șase luni, s-au înregistrat 134 de cazuri noi, reprezentând o creștere de 23% față de perioada anterioară, potrivit UKHSA. Experții avertizează asupra riscului ridicat pentru pacienții vulnerabili și asupra rezistenței crescânde a ciupercii la tratamente antifungice, conform Ladbible.

Ce este Candidozyma auris?

Candidozyma auris este un membru al familiei drojdiilor, descoperit pentru prima dată la un pacient din Japonia în 2009. De atunci, infecțiile cauzate de această ciupercă au fost identificate în peste 40 de țări. Ciuperca trăiește în principal pe piele fără a provoca simptome, devenind periculoasă doar dacă pătrunde în organism.

Potrivit UKHSA, C. auris se răspândește prin contactul cu suprafețe contaminate, echipamente medicale sau persoane colonizate. Ea poate supraviețui pe suprafețe timp de săptămâni și rezistă la mai multe tratamente antifungice, ceea ce o face o amenințare majoră în spitale.

Simptomele infecției cu C. auris

Simptomele variază în funcție de gravitatea infecției. Persoanele care poartă ciuperca pe piele pot să nu prezinte simptome evidente, dar alte cazuri pot deveni grave. Infecțiile severe pot afecta sângele, creierul, măduva spinării, oasele, abdomenul, răni, urechi, tractul respirator și sistemul urinar.

Specialiștii atrag atenția că C. auris reprezintă un risc serios pentru sănătatea pacienților vulnerabili.

Cei mai susceptibili la infecțiile severe sunt pacienții cu sistem imunitar slăbit, în special cei aflați în terapie intensivă, spitalizați pe termen lung sau care urmează tratamente cu antibiotice.

Măsurile de prevenire recomandate includ: igiena riguroasă a mâinilor, gestionarea atentă a pacienților și decontaminarea eficientă a echipamentelor medicale.

UKHSA avertizează: „C. auris reprezintă o preocupare din ce în ce mai mare pentru sănătatea mondială, în special în cadrul spitalelor, unde se poate răspândi rapid și poate rezista tratamentului și unor dezinfectanți. Deși nu este încă răspândită în Anglia, este important să rămânem conștienți de faptul că C. auris se poate răspândi în mediul spitalicesc.”

Experții subliniază că, prin măsuri eficiente de prevenire și control al infecțiilor, monitorizare continuă și cercetare, răspândirea ciupercii poate fi minimizată.