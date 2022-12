Violeta, fiica Andreei Marin, a împlinit 15 ani. Imaginea publicată de prezentatoarea TV

Andreea Marin se mândrește ori de câte ori are ocazia cu tânăra adolescentă, iar cu prilejul zilei sale de naștere a publicat în mediul online o fotografie care a primit numeroase aprecieri.

„Suntem legate suflet de suflet, pentru totdeauna. Simt adânc fiecare tresărire, fiecare emoție, fiecare umbră sau rază de lumină din viața ta și sunt aici pentru tine, mereu. La bine și la greu, dragostea mea! La mulți ani, Violeta mea!”, a scris Andreea Marin pe contul de Instagram, unde a publicat și următoarea imagine:

Andreea Marin a vorbit despre viitorul profesional al fiicei sale, Violeta. „Este prea devreme să vorbim despre o decizie fermă în privința viitorului ei profesional, are timp să învețe, să afle ce i-ar plăcea cu adevărat, ce o pasionează… Să nu uităm că eu credeam că voi deveni informatician, eram deja în anul întâi de facultate când viața mea s-a schimbat și am virat spre televiziune. Deci aveam 18 spre 19 ani. Este devreme. Acum, îi place Teatrul foarte mult, dar o atrage și Dreptul. Însă e foarte bună, la școală, la toate. Scrie cu un talent special. Vom vedea, are libertatea de a alege ce îi place. O susțin", a spus Andreea Marin pentru viva.ro. „E creativă, iubesc să-i citesc scrierile în limba engleză, are un talent special, ar putea deveni scenaristă sau scriitoare, dar va trebui să simtă ea însăși această chemare, nu pentru că îi spun eu. Pictează, face portrete și schițe minunate, are o viziune aparte asupra artei. Iubește teatrul. Dar cel mai mult mă impresionează retorica ei, talentul de a face față dezbaterilor, precum și felul în care înțelege istoria. Eu o învățam pe de rost la școală, ea înțelege fenomenele ce țin de diferite perioade ale istoriei, de parcă ar fi trăit în acele vremuri. Am încredere că va face bine orice va alege pe viitor", a mai spus Andreea Marin despre fiica ei.

