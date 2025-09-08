Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită

Premierul ungar Viktor Orban spune că soarta Ucrainei pare a fi pecetluită, iar țara va fi împărțită în trei.

Viktor Orban, premierul Ungariei, a declarat că soarta Ucrainei pare a fi pecetluită, iar aceasta urmează să fie împărțită în trei zone, notează Magyar Nemzet.

„Soarta Ucrainei pare a fi pecetluită, divizarea țării a început deja. Există deja o zonă rusească, dezbaterea de astăzi se referă doar la câte regiuni ce ar trebui să fie incluse“, a precizat premierul ungar.

El a spus că Ucraina ar urma să fie împărțită în trei zone distincte: o zonă rusească, o zonă demilitarizată și o zonă vestică.

Prim-ministrul a evaluat apoi situația Uniunii Europene. El a reamintit că în 2008, UE reprezenta 25% din producția economică mondială, în timp ce Statele Unite reprezentau 23%. Astăzi, raportul s-a inversat, americanii reprezentând 27%, iar europenii doar 17%.

„Acesta este în mod clar rezultatul unei conduceri europene slabe“, a subliniat el.

„Uniunea Europeană a intrat în prezent într-o stare de dezintegrare, iar dacă aceasta continuă, organizația va putea adopta un buget pentru cel mult încă șapte ani. Acesta va fi ultimul buget al Uniunii dacă nu vor exista schimbări radicale“, a zis premierul ungar.

Prim-ministrul a subliniat că soluția de ieșire este o reorganizare profundă a Uniunii. El a evidențiat un model de „Europă circulară” în care statele membre s-ar putea conecta între ele la diferite niveluri. Primul cerc, cel mai exterior, ar include țări care doresc să coopereze doar în două domenii: securitatea militară și securitatea energetică. Printre acestea se numără Turcia, Regatul Unit și chiar Ucraina.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News