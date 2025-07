Viktor Orban: Trump a mâncat-o la micul dejun pe Ursula Von der Leyen / Reacție acidă la acordul SUA - UE

Acordul impune un tarif de import de 15% pentru majoritatea produselor Uniunii. Trump a spus că acordul prevede și creșterea de către blocul comunitar a achizițiilor de energie și echipamente militare din SUA. Anunţul a fost făcut după ce preşedintele SUA s-a întâlnit cu şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la unul dintre cluburile sale de golf din Scoţia.

Reacția acidă a lui Orban

Viktor Orban a oferit luni o reacție, cu privire la acordul SUA - UE, spunând, într-un mod colorat, că Trump a reușit un acord mai avantajos, fiindcă președintele SUA are o greutate mai mare atunci când vine vorba de negocieri.

"Acesta nu este un acord... Președintele Donald Trump a mâncat-o la micul dejun pe președinta Comisiei Europene Von der Leyen. Iată ce s-a întâmplat și am bănuit că acest lucru se va întâmpla, deoarece președintele SUA are o greutate mare când vine vorba de negocieri, în timp ce doamna președintă are o greutate mică", a declarat premierul Orban într-un podcast, conform fakty.bg.

"În numele cui a încheiat (von der Leyen) acordul? Va aduce banii cancelarul german, preşedintele francez sau premierul ungar va trimite capitalul?", a insistat Orban



"Se presupune că vom cumpăra arme, în valoare de câteva sute de miliarde de euro". "Dar cine o va face? Comisia nu are armată", a mai spus premierul ungar.

