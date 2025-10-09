€ 5.0953
Data publicării: 16:22 09 Oct 2025

Viktor Orbán, suspectat că a spionat oficiali UE. Cum ar fi acționat omul premierului Ungariei
Autor: Ioan-Radu Gava

viktor-orban-da-ultimatum-supermarketurilor_44678600 Foto: Agerpres
 

Comisia Europeană va investiga rapoartele conform cărora spionii lui Orbán au vizat oficiali UE la Bruxelles.

Comisia Europeană a anunțat joi că va investiga rapoartele conform cărora guvernul premierului maghiar Viktor Orbán a trimis ofițeri de informații la Bruxelles pentru a aduna informații despre instituțiile UE și a recruta un oficial UE, scrie Politico.

O anchetă comună a publicației germane Der Spiegel, a cotidianului belgian De Tijd, a publicației maghiare Direkt36 și a altora a raportat că oficiali ai serviciilor de informații maghiare, deghizați în diplomați, au încercat să se infiltreze în instituțiile UE în timp ce Olivér Várhelyi (acum comisar european) era ambasadorul Ungariei în blocul comunitar.

Un agent, care nu a fost identificat de agențiile de știri, a fost staționat la Bruxelles între 2015 și 2017 ca diplomat care lucra în departamentul pentru politica de coeziune al ambasadei Ungariei, arată documentele examinate de agenții de știri.

Conform rapoartelor, agentul a lucrat de fapt pentru serviciul de informații externe al Ungariei, cultivând contacte în cadrul Comisiei Europene și al altor organizații ale UE.

Reacția Comisiei Europene

În cadrul conferinței de presă a Comisiei Europene de joi, purtătorul de cuvânt Balazs Ujvari a declarat: „Comisia ia, ca de obicei, astfel de acuzații foarte în serios și ne menținem angajamentul de a proteja oficialii și rețelele Comisiei de spionajul ilicit.”

Executivul UE „va înființa un grup intern care să examineze aceste acuzații”, a declarat Ujvari, adăugând că, din motive de securitate operațională, nu va divulga mai multe informații.

Purtătorul de cuvânt principal al Comisiei, Paula Pinho, a adăugat că președinta Ursula von der Leyen a fost informată despre aceste rapoarte.

Nici reprezentanții lui Várhelyi, nici guvernul ungar nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii ale publicației Politico.

Întâlniri secrete

Activitățile de spionaj ar fi mai în concordanță cu practicile desfășurate de Moscova și Beijing, decât cu cele ale unei țări membre a UE. De asemenea, ar putea alimenta neîncrederea față de Ungaria la Bruxelles.

Publicațiile au relatat că un înalt oficial de la Bruxelles a declarat că s-a întâlnit cu agentul la fiecare câteva luni pentru conversații amicale, dar și-a dat seama curând că ungurul era un spion care căuta „orice fel de bârfe” despre Comisie.

Întâlnirile, ținute de obicei într-un parc din Bruxelles, au dus în cele din urmă la producerea de către agent a unui document care îl oficializa pe oficialul Comisiei drept „agent secret” pentru serviciul de informații externe al Ungariei, Információs Hivatal (IH) - chiar dacă acesta a continuat să lucreze în cadrul Comisiei.

Oficialul a declarat agențiilor că nu a semnat documentul și că agentul i-a oferit chiar bani pentru informații, lucru pe care l-a refuzat. Agențiile de presă au relatat că surse de securitate au coroborat relatarea oficialului.

La acea vreme, superiorul agentului la ambasadă era ambasadorul Ungariei la UE, pe atunci, Várhelyi, care deține acum portofoliul Comisiei pentru sănătate și bunăstare a animalelor.

viktor orban
comisia europeana
spioni
