Video viral. Parlamentarii din Canada au defilat în pantofi roșii cu toc: ”Speranța pe tocuri înalte”. Iată motivul

Parlamentarii canadieni au purtat pantofi cu toc de culoare roșie sau roz în sprijinul campaniei ”Speranța pe tocuri înalte” pentru a încuraja bărbații să se implice și să ajute la combaterea abuzului domestic și a violenței împotriva femeilor, potrivit Halton Hills Today.

Videoclipurile au devenit virale pe platformele de socializare.

Gestul politicienilor canadieni a venit în semn de susținere pentru evenimentul anual organizat de Halton Women's Place, o organizație din Ontario, Canda, care oferă adăpost și sprijin femeilor și copiilor aflați în criză.

Campania ”Speranța pe tocuri înalte” este un eveniment anual creat cu scopul de a crește gradul de conștientizare în special în rândul bărbaților pentru ca aceștia să fie o parte a soluției pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor.

În timpul evenimentului, bărbații se încalță în pantofi roșii sau roz pentru a arăta susținerea față de femeile care se confruntă cu violență domestică.

”Educarea bărbaţilor şi a băieţilor face parte din soluţie şi este responsabilitatea noastră, a tuturor, să punem capăt violenţei bazate pe gen”, a scris ministrul canadian al Familiei, Karina Gould, pe contul său de Twitter, împărtăşind fotografii de la eveniment.

We welcomed @HaltonWomensPl to the Hill for the 4th annual Hope in High Heels on the Hill, to continue the conversation on systemic violence against women.



Educating men and boys is part of the solution, and it is all of our responsibilities to end gender based violence. pic.twitter.com/W1Y2daIhHP