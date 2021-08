VIDEO VIRAL în Kandahar. Talibanii au ridicat în aer un elicopter de care ar fi spânzurat un om

În mediul online au apărut imagini cu un elicopter american Black Hawk controlat de talibani. Acesta a fost văzut deasupra Kandaharului cu un om ce părea că e spânzurat de aparatul de zbor.

„În acest moment, elicopterele forțelor aeriene ale Emiratului Islamic zboară peste orașul Kandahar și patrulează orașul.“, scrie într-o postare pe Twitter.

Our Air Force!

At this time, the Islamic Emirate's air force helicopters are flying over Kandahar city and patrolling the city. pic.twitter.com/rlE6nUldZf