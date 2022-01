VIDEO / Novak Djokovic nu va fi plasat în detenție. Sportivul, audiat, în regim de urgență

Curtea Federală analizează, vineri, 14 ianuarie, în regim de urgență, contestația anulării vizei lui Novak Djokovic.

O audiere a părților implicate în cererea de revocare a anulării vizei jucătorului de tenis Novak Djokovic are loc la Curtea Federală de Circumpscripție din Melbourne.

Audierea a început la 11.45, ora României. Prezidează același judecător Anthony Kelly.

În cadrul audierii, judecătorul Kelly a spus că este posibilă eliberarea unui scurt ordin provizoriu, valabil până sâmbătă, 15 ianuarie, la ora 16.00 (5.00, ora României), care să împiedice deportarea lui Novak Djokovic. Anthony Kelly a precizat că sportivul a fost invitat la un interviu, în cursul zilei de sâmbătă.

Înainte de audierea în curs, Jack Anderson, profesor și director de drept sportiv la Universitatea din Melbourne, a explicat ce se întâmplă la Curtea Federală: „O audiere a părților are ca scop rezolvarea formalităților pentru o audiere ulterioară.”

UPDATE 1: Judecătorul Anthony Kelly a declarat: „Am invitat părțile în ideea de a păstra comunicarea cu instanța și de a urma procedurile legale, așa cum este cazul acum. Sunt de părere că lucrurile ar trebui clarificate și decise acum!”

UPDATE 2: Avocatul lui Novak Djokovic îi cere judecătorului să ia în considerare organizarea audierii finale duminică, dacă este posibil. Echipa de avocați a jucătorului ar dori ca decizia să fie luată înaintea meciului de deschidere al lui Djokovic la Australian Open, luni seară.

UPDATE 3: Novak Djokovic nu va fi reținut în această seară, cu condiția ca sportivul să se întâlnească sâmbătă dimineață cu oficiali ai autorităţilor australiene de imigrare.

UPDATE 4: Nicholas Wood, reprezentantul legal al lui Novak Djokovic, a spus că sportivul nu a fost reținut și va fi audiat sâmbătă, la ora 8.00 (vineri, ora 23.00, în România). Nicholas Wood a mai explicat și de ce Novak Djokovic este atât de grăbit: „Fiecare minut înainte de începerea turneului de luni este prețios!”

UPDATE 5: Wood susține că nu se pune problema ca judecătorul Kelly să fi avut prejudecăți, în ciuda faptului că a audiat cazul anterior, deoarece a doua anulare a vizei este un „proces complet separat" de primul.

UPDATE 6: Cel mai probabil, audierea finală, alături de avocați, va avea loc duminică.

Amintim că premierul Australiei, Scott Morrison, s-a pronunțat cu privire la decizia de anulare a vizei lui Novak Djokovic, susținându-l pe ministrul Imigrației.

„Am luat notă de decizia ministrului în legătură cu viza domnului Novak Djokovic”, a spus Scott Morrison, citat de The Guardian.

„Înțeleg că, în urma unei analize atente, ministrul a luat măsura de a anula viza deținută de domnul Djokovic din motive de sănătate și de ordine publică, pe baza faptului că a fost în interesul public să facă acest lucru. Această pandemie a fost incredibil de dificilă pentru fiecare australian, dar am rămas uniți și am salvat vieți. Împreună, am obținut una dintre cele mai scăzute rate de mortalitate, cele mai puternice economii și cele mai ridicate rate de vaccinare din lume.

Australienii au făcut multe sacrificii în timpul acestei pandemii și se așteaptă, pe bună dreptate, ca rezultatul acestor sacrificii să fie protejat. Aceasta este ceea ce face ministrul prin această acțiune de astăzi. Politicile noastre puternice de protecție a frontierelor au menținut australienii în siguranță, atât înainte de COVID, cât și acum, în timpul pandemiei”, a spus acesta, adăugând ulterior: „Din cauza procedurilor legale în curs de desfășurare, nu voi face niciun alt comentariu!”

