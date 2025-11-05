VIDEO Momentul când un avion cargo explodează în Kentucky, SUA: Cel puţin şapte morţi

Șapte oameni au murit, potrivit guvernatorului statului Kentucky, Andy Beshear. Oficialul se aşteaptă ca numărul decedaților să crească, transmite miercuri AFP.

Zborul UPS 2976 se îndrepta spre Hawaii și "s-a prăbuşit în jurul orei 17:15, ora locală", a spus Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA). Aeronava era un McDonnell Douglas MD-11.

Avionul avea "trei membri ai echipajului la bord", a zis UPS, al cărei sediu al diviziei aeriene se află în Louisville, într-un comunicat separat.

"Veştile din Louisville sunt grele în această seară, numărul morţilor a ajuns acum la şapte, iar acest număr va creşte probabil", a transmis Beshear pe platforma X, adăugând că au fost folosite instrumente de monitorizare a calităţii aerului.

Motorul stâng al avionului în flăcări

Un clip filmat de amatori și distribuit de postul local WLKY arată motorul stâng al avionului în flăcări în timp ce aeronava atinge pista, fiind în încercarea de a decola. Apoi, explodează ceva mai departe, ridicând un nor mare de fum negru. Avionul s-a oprit la aproximativ 5 kilometri de aeroport, conform poliţiei.

De asemenea, imaginile aeriene de la posturile locale de televiziune au surprins, la puțin timp după accident, un incendiu uriaș ce se întindea pe câteva sute de metri într-o zonă unde se află hangare şi parcări, cu luminile intermitente ale echipajelor de urgenţă în proximitate.

Anchetatori de la Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor din SUA (NTSB) erau aşteptaţi să sosească la faţa locului miercuri.

Ce se întâmplă în SUA cu privire la controlorii de trafic aerian

Accidentul de marţi s-a întâmplat într-un moment în care consecinţele impasului bugetar, cauzat de un dezacord între republicani şi democraţi din Congres, se vede mult și în sectorul transportului aerian.

De câteva săptămâni, lipsa controlorilor de trafic aerian a cauzat întârzieri şi anulări de zboruri în toată ţara. Mai mult, ei lucrează neplătiţi de la 1 octombrie

Dacă impasul bugetar continuă şi dincolo de această săptămână, spaţiul aerian american ar putea fi chiar parţial închis, conform unui avertisment transmis marţi de secretarul pentru transporturi, Sean Duffy.

UPS Airlines, divizia aeriană a companiei americane de curierat și livrare de colete, deținea la începutul lunii septembrie o flotă de aproximativ 500 de aeronave cargo, printre care și 27 de avioane de tip MD-11 – modelul implicat în accidentul de marți.

Cel mai recent accident aerian major produs în Statele Unite a avut loc pe 29 ianuarie, în apropierea Aeroportului Național Ronald Reagan din Washington, când 67 de persoane și-au pierdut viața după ce un elicopter militar s-a ciocnit cu un avion de pasageri aflat în faza de aterizare.