VIDEO - Femeile afgane își aruncă bebelușii peste gardul de sârmă ghimpată în aeroportul din Kabul

În aeroportul din Kabul există un gard de sârmă ghimpată care separă trupele SUA și ale Marii Britanii de miile de afgani disperați care încearcă să fugă din țară. Din spatele acestuia și al porților, bărbații și femeile plâng cerând ajutor soldaților, scrie India Today.

Soldații din interiorul aeroportului din Kabul au fost martori la scene dramatice și au povestit despre femeile afgane care au ajuns să își arunce bebelușii către ei, peste gardul de sârmă ghimpată, în încercarea de a-i salva. Un înalt oficial al armatei britanice a spus pentru Sky News cum soldații săi plângeau noaptea după ce au văzut femei aruncându-și copiii peste firele ghimpate, cerând soldaților să-i prindă de cealaltă parte.

„A fost groaznic, femeile își aruncau bebelușii peste gardul de sârmă, cerând soldaților să-i ia. Unii au fost prinși în fir.”, povestește soldatul britanic.

From early afternoon outside Kabul Airport, #Afghanistan.



People are so desperate they are trying to hand over their children so they can at least escape the country.



No words. pic.twitter.com/CnyPgka8bl