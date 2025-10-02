Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins miercuri, 1 octombrie 2025, contestația formulată de DNA în dosarul Tel Drum, în care fostul lider PSD, Liviu Dragnea, este inculpat alături de mai multe persoane și de compania SC Tel Drum SA.

Magistrații Secției Penale a ÎCCJ au decis că acțiunea procurorilor anticorupție este nefondată, menținând astfel încheierea din 20 mai 2025 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară. Decizia este definitivă.

În acest dosar penal (nr. 1236/1/2025), pe lângă Dragnea, figurează ca inculpați și Mugur Băţăuş, Marian Fișcuci, Daniel Neagoe, Florian Ion, Neda Florea, Victor Piperea, Petre Pitiș și Marin Predescu. Totodată, SC Tel Drum SA are calitatea de inculpat, iar mai multe instituții publice – printre care ANAF, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Investițiilor și Consiliul Județean Teleorman – apar ca părți civile sau persoane vătămate.

Prin hotărârea aceaasta, ÎCCJ a stabilit că cheltuielile ocazionate de soluționarea contestației formulate de DNA să rămână în sarcina statului.

Astfel, dosarul Tel Drum, considerat unul dintre cele mai sensibile cazuri de corupție în care este vizat Liviu Dragnea, continuă pe rolul instanței supreme, după mai multe amânări și contestații.

