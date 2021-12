Victor Socaciu a murit. Andrei Păunescu: Eu sunt absolut șocat. Spunea des un lucru foarte adevărat!

Victor Socaciu, muzician, compozitor, cântăreţ, chitarist, realizator şi prezentator TV, dar şi politician şi apoi diplomat, s-a stins din viaţă într-un spital din Bucureşti, luni, 27 decembrie 2021, la vârsta de 68 de ani, după o lună de zile petrecută în spital.

Născut pe 14 ianuarie 1953 la Brașov, Victor Socaciu a provenit dintr-o familie de oameni simpli, dar "foarte deschiși", după cum spunea chiar artistul în biografia sa, unde a mărturisit că era atât de impresionat de romanțele pe care i le cântau părinții săi, încât se ascundea sub masă și plângea – chiar dacă nu înțelegea ce însemna o iubire trecută.

Andrei Păunescu, reacție sfâșietoare

Întrebat când a vorbit ultima dată cu Victor Socaciu și ce știe despre problemele sale de sănătate, Andrei Păunescu a declarat că este șocat de vestea morții artistului.

"Doamne, deci eu sunt absolut șocat, pentru că nu am știut de așa ceva și nu-mi vine să cred că un om cu care am copilărit, cu care am petrecut atâtea și atâtea lucruri extraordinare. Dincolo de adevărul de artiștii mari nu mor, totuși, iată, că mor și că nu se poate trece peste un asemenea fapt, că un om care-ți cânta, care-ți vorbea... s-a dus.

A avut mai multe fluctuații în starea lui, dar uitați că uneori se întâmplă tragedii. Știu că a avut un an foarte greu", a declarat Andrei Păunescu, în direct la Antena 3.

Întrebat care e prima piesă pe care ar trebui să o fredonăm când spunem "Victor Socaciu", Andrei Păunescu a spus că este destul de greu, însă a vorbit despre prima piesă a regretatului artist pe care a difuzat-o la radio.

"Prima piesă pe care am difuzat-o a fost "Opinia mea"", a mai spus el.

"S-au întâmplat atâtea nopți împreună în copilărie. Tata îl prețuia foarte mult. Mi-e greu să vorbesc despre lucruri la trecut, când plănuiam cu el viitorul. Lasă un gol pentru creatorul de muzică Vitor Socaciu și pentru că a fost un organizatori de evenimente, construind o instituție, "Festivalul Om Bun", care a păstrat pe picioare muzica folk. Socaciu spunea foarte des un lucru foarte adevărat: că este mândru că a fost parte din Cenaclul "Flacăra", pentru că nonconformismul din Cenaclu au stat la baza dorinței de liberate din '89, pentru că tinerii din '89 au făcut Revoluția cu piesele din Cenaclu. A fost un om foarte complex, de la spațiul muzical, până la cel social. Juca sute de partide de șah, un om care a făcut de toate... și le-a făcut bine!", a dezvăluit Andrei Păunescu, la România TV.

Cum a compus Victor Socaciu imnul Rapidului

Alături de Adrian și Andrei Păunescu, Victor Socaciu a compus imnul clubului de fotbal Rapid.

"Acest imn s-a născut foarte simplu. Era iunie 1980, eram la redacția Flacăra, tata ne-a luat în mașină pe mine, aveam 11 ani, pe Victor Socaciu, care era tânărul folkist de atunci și pe care-l lua peste tot, scriau și făceau împreună lucruri frumoase pentru Cenaclul Flacăra, pe Ovidiu Ioanițoaia, gazetar sportiv la revista Flacăra, și pe Victor Niță, tot de la revista Flacăra.

Se îndreptau spre stadionul Giulești, unde aveau de gând să facă o miuță. Până să se strângă toți pe teren, lui Păunescu îi vine o idee: Victore, du-te și ia chitara de la mașină! E prea frumos momentul ca să nu scriem un cântec. Și în vreme ce poetul a compus celebrele versuri: Suntem peste tot acasă / Porțile ni se deschid/ Nu-i echipă mai frumoasă și iubită ca Rapid, Victor Socaciu le-a pus pe muzică", a spus Andrei Păunescu, pentru gsp.ro.





Victor Socaciu avea mai multe probleme de sănătate

În luna septembrie, Victor Socaciu a fost internat, de urgență, la Spitalul Clinic de Nefrologie ”Carol Davila” din București, după ce s-a confruntat cu probleme renale, după ce fusese supus, recent, unui transplant.

Victor Socaciu avea diabet și a suferit, în urmă cu mai bine de 10 ani, o intervenție de transplant de rinichi. Din cauza diabetului, Victor Socaciu a dezvoltat insuficiență renală cronică și i s-a recomandat transplant ca unică soluție pentru a scăpa de dializă.

Mai mult, Victor Socaciu a fost supus recent unui transplant renal la o clinică din Cluj, cu rinichii prelevați de la o fetiță de zece ani, aflată în moarte clinică.

Pe data de 27 august, Victor Socaciu a anunțat, pe pagina sa de socializare, că în ultima perioadă a avut câteva ”probleme de sănătate”, însă lucrurile se îndreaptă spre normalitate și se află în convalescență.

"Dragi prieteni, din păcate în ultima perioadă am avut câteva probleme de sănătate. Mă bucur să vă spun că acum sunt bine, dar încă în convalescență. Ca urmare nu voi putea participa la evenimentul de sâmbătă, 28 august, la Brașov Folk Fest. Vă îmbrățișez cu drag și vă asigur că ne vom revedea în septembrie! România cântă!”, a scris artistul pe pagina de Facebook.

Asta nu este tot, pentru că în luna aprilie, Victor Socaciu a ajuns în stare gravă, la spital, cu COVID-19, după ce a organizat, la Breaza, un spectacol de folk.

Artistul a avut plămânii afectați și a avut nevoie de oxigen suplimentar pentru a putea respira.

