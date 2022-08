Victor Ciutacu, poveste de coșmar din vacanță: "Bătaia de joc trebuie curmată. Ca la service-urile sătești, s-au bătut călatorii la poartă". A fost amenințat cu poliția pe Otopeni

Victor Ciutacu a zburat cu o companie aviatică recent intrată pe piață.

"Ce poate fi mai înălțător decât ca, după o săptămână de concediu linistit, înainte cu o oră de a pleca spre aeroport, să te anunțe agenția să nu te grăbeşti, fiindcă new-entry-ul aviatic HiSky anunţă o întârziere de minim 245 minute? Din Antalya la Otopeni, nu din fundul Asiei exotice...

Motivele? intre altele, pentru că de la Bucureşti a plecat cu patru ore întârziere, timp în care a schimbat o roată la locul faptei, ca la service-urile săteşti, şi s-au bătut un pic călătorii la poartă. Şi fiindcă, într-o singură zi, aceeași aeronavă face, legat, București-Antalya, Antalya-Baia Mare, Baia Mare-Antalya, Antalya-Bucureşti. Într-un final, in loc de 17:40, am decolat la 22:40 (captura foto e de la ultima estimare, n-am mai avut nervi după aia). Şi am aterizat un pic după miezul nopții, cu o întârziere de peste patru ceasuri juma, chiar spre cinci. Ca să fie lucrarea completă, am mai stat un ceas bătut pe muchie şi la bagaje, că păream odihniţi şi plini de viaţă.

Fără mare nădejde, deşi nu suntem reclamagii de vocaţie, o să cerem despăgubiri. Ceea ce ar trebui să facă toată lumea. De undeva, bătaia de joc a companiilor aviatice trebuie curmată...

FIBULA AIR TRAVEL HiSky," a scris Ciutacu pe Facebook.

Ce s-a întâmplat la sosirea pe aeroportul Otopeni

Nici la sosirea în România, pe aeroportul Otopeni, lucrurile nu s-au îmbunătățit. Ciutacu a fost "certat" de o angajată a aeroportului și chiar amenințat cu poliția, pe motiv că și-a pus bagajele pe locurile pentru mașinile oficiale.

"Ca să fie treaba oablă, la 1 noaptea, frânţi, a trebuit să mai suportăm şi isteriile unei creaturi bizare, angajată firma de pază care deserveşte Aeroportul Henri Coanda Bucuresti. Ne-a anunțat strigat şi agresiv că nu avem voie "să parcăm" bagajele pe locurile destinate maşinilor oficiale, ne-a amenințat cu poliția și ne-a zis sfidător că, de când cu străinătatea, ne-am luat lumea în cap," este mesajul transmis de Victor Ciutacu.

