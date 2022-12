Vicepreședintele Parlamentului UE, Eva Kaili, va rămâne în închisoare. Terenul său din Grecia, de 7 mii de metri pătrați, a fost confiscat

Europarlamentarul Eva Kaili, implicat în scandalul Qatargate, va rămâne în închisoare. Acest lucru a fost stabilit de judecătorii belgieni care au prelungit cu încă o lună arestările preventive, timp în care cercetările continuă asupra acuzațiilor de corupție în schimbul influenței la Bruxelles în favoarea Qatarului și Marocului, scrie Europa Today.

Socialista elenă, în vârstă de 44 de ani, care pe 13 decembrie a fost retrasă din funcția de vicepreședinte al Parlamentului, a fost audiată joi, cu ușile închise, în fața Camerei Consiliului de la Bruxelles, unde a negat toate acuzațiile. De asemenea, în închisoare sunt fostul deputat, Antonio Panzeri și fostul său asistent, Francesco Giorgi, care este și partenerul de viață a lui Kaili.

Tot joi, autorițile grecești care luptă împotriva spălării banilor a confiscat 7.000 de metri pătrați de teren pe care europarlamentarul socialist și partenerul ei l-au cumpărat pe insula grecească Paros. Acest lucru a fost relatat presa locală, potrivit căreia răpirea a fost decisă în contextul urmăririi penale prealabile pe care Parchetul elen pentru infracțiuni economice a deschis-o față de fostul vicepreședinte al Parlamentului UE pentru presupusele infracțiuni de spălare de bani și corupție pasivă.

În plus, un cont bancar comun pe care cuplul l-a folosit pentru a achiziționa proprietatea a fost înghețat. Kaili este unul dintre cei patru suspecți încarcerați după ce a fost acuzat de ”apartenență la o organizație criminală”, ”spălare de bani” și „”corupție”, alături de Giorgi Panzeri și Niccolò Figa-Talamanca, secretarul general al ONG-ului No Peace Without Justice.

Kaili neagă tot

Fostă prezentatoare TV devenită o figură controversată în cadrul Partidului Socialist Grec, care a expulzat-o imediat ce au fost făcute primele dezvăluiri, Kaili a negat în repetate rânduri că a primit bani din Qatar, dar în apartamentul ei din Bruxelles au fost găsite genți pline cu bancnote în valoare de 150 de mii de euro. Potrivit unor zvonuri din presă, femeia a susținut anchetatorilor că banii îi aparțin lui Panzeri și că doar partenerul ei i-ar fi primit. Kaili ”nu știa de existența acestor bani”, a declarat avocatul său Michalis Dimitrakopoulos, potrivit căruia Giorgi ”trădase încrederea” partenerului său.

