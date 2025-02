Viața lui Mircea Badea, salvată în ultima clipă: La limită am fost. Exact ca pe 10 august

CITEȘTE ȘI - Mircea Badea a prezentat „adevăratul sondaj”. A venit cu cifrele momentului despre care spune că bat toate cercetările sociologice

Prezentatorul TV a fost amenințat cu moartea și a fost supus unui linșaj online de mare excepție, după ce a precizat în emisiunea În Gura Presei de la Antena 3 CNN că „Bolivia nu are ieșire la mare“. El a făcut această remarcă după ce Călin Georgescu a susținut în podcastul lui Ion Cristoiu că Republica Populară Chineză cumpără porturi, inclusiv în Bolivia.

Badea a povestit întreaga experiență în emisiunea pe care o prezintă, duminică, 3 februarie 2025, precizând și cine a reușit să-i „salveze viața“ din mâinile internauților furioși.

„La limită am fost. Simt că întineresc, din nou sunt amenințat cu moartea, și eu, și familia mea, exact ca pe 10 august. Retrăiesc momentele amenințărilor frenetice: Să mori! / Să crăpi! / Îți fac ... / Îți dreg ...!“, a spus Mircea Badea în începutul emisiunii de duminică seara.

Foto: Antena 3 CNN

Viața lui Mircea Badea, salvată în ultima clipă

„Domnul Georgescu a fost invitat la podcastul domnului Cristoiu, iar acolo ne-a vorbit despre politica externă. În cadrul discuției s-au făcut mai multe afirmații, printre care și una minoră, dar spectaculoasă, când domnul Georgescu a spus că, la nivel global, chinezii se extind masiv, că adversarul numărul unu din punct de vedere economic și comercial este China și că SUA, prin administrația lui Donald Trump, încearcă să se revigoreze în acest domeniu.

La un moment dat, domnul Georgescu a afirmat că cine stăpânește comerțul maritim va conduce lumea și că Republica Populară Chineză „cumpără porturi, cel mai nou fiind în Bolivia“. Am intervenit și am spus: „Bolivia nu are ieșire la mare“. Atât și nimic mai mult! Bolivia a avut ieșire la mare, dar a pierdut-o în urma unui război. În Constituția țării este menționat că dreptul său la ieșirea la mare este imprescriptibil. Asta am spus și eu“, a explicat Mircea Badea.

În urma acestei remarci, sute de comentatori de pe TikTok au început să încerce să-i demonstreze că Bolivia are porturi, iar unii dintre aceștia l-au amenințat cu moartea.

„Băi, nene, deci pe TikTok, dar nu numai, după ce am spus doar atât – că Bolivia nu are ieșire la mare – ai, ai, ai! Cohorte de cetățeni absolut minunați s-au simțit tulburați emoțional de această observație banală și au simțit nevoia să-mi demonstreze că, de fapt, chiar dacă Bolivia nu are ieșire la mare, totuși are, deoarece are fluvii care, după ce ies din Bolivia, ajung în ocean. Alții, și mai tulburați emoțional, au spus: «Băi, Badea trebuie să moară», preferabil «în chinuri». Am primit extrem de multe mesaje în care mi se spunea că trebuie să mor, dar nu singur, ci împreună cu familia, cu detalii, cu tot.

Am încercat să clarific situația și am făcut un videoclip explicativ pe TikTok, menționând că nu am nicio problemă cu domnul Georgescu. Într-un final, am fost salvat chiar de autorul interviului, Ion Cristoiu. Datorită domniei sale, sunt încă în viață și nu am fost măcelărit la Mina Minovici“, a povestit Mircea Badea.

„Noroc cu domnul Ion Cristoiu!“

Ulterior, într-un videoclip postat pe canalul său de YouTube, Ion Cristoiu a explicat că, de fapt, în declarațiile lui Călin Georgescu s-a strecurat o eroare și că nu era vorba de Bolivia, ci de Peru, unde China a investit masiv într-un port.

„Domnul Călin Georgescu a vrut să ne convingă de expansiunea Chinei în America Latină. A spus că aceștia au investit într-un port din Bolivia, dar, de fapt, era vorba de Peru. Acolo, în portul Chancay, s-au investit miliarde de dolari, iar acesta a fost inaugurat de Xi Jinping. În loc să spună Peru, a spus Bolivia“, a explicat Ion Cristoiu.

Mircea Badea a mai precizat că, datorită „fanului numărul unu al domnului Georgescu“, viața i-a fost salvată, deoarece internauții înverșunați de pe TikTok s-au mai liniștit și au renunțat la amenințările inițiale.

„Domnul Cristoiu a făcut referire la momentul Bolivia, care, de fapt, era Peru. Eu cred că domnul Cristoiu este fanul numărul unu al domnului Cristoiu și, dacă a spus că era vorba de Peru și nu de Bolivia, oamenii de știință de pe TikTok s-au mai descurajat în demersurile lor flamboaiante de a-mi explica faptul că Bolivia, deși nu are ieșire la mare, tot are. Ba chiar și cei care îmi doreau moartea în chinuri, promițând că vor contribui la acest sfârșit teribil, s-au mai potolit. În final, au ajuns la concluzia că nu e o problemă atât de mare că domnul Georgescu a spus Bolivia în loc de Peru. Noroc cu domnul Ion Cristoiu!“, a concluzionat Mircea Badea.

