Viața în familie în Hunedoara: Un bărbat a tăiat cauciucurile de la mașina soției, altul i-a aruncat cățelul pe geam

Scene de violență domestică șocante au avut loc în weekend în județul Hunedoara, unde doi bărbați au ajuns în arest după ce și-au manifestat furia asupra partenerelor lor, unul pe fondul geloziei, altul din cauza alcoolului.

La Călan, un bărbat de 32 de ani a fost reținut după ce, în urma unei dispute cu soția, a aruncat pe fereastră cățelul familiei, un bichon în vârstă de doar cinci luni. Incidentul s-a petrecut la etajul al doilea al unui bloc, iar animalul, găsit imobilizat și în stare gravă, a fost dus de polițiști la un cabinet veterinar, unde a rămas internat.

”La data de 2 noiembrie 2025, în jurul orei 17:50, Poliţia Oraşului Călan a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un bărbat din localitate ar fi aruncat un câine de la etajul al doilea al apartamentului său. Patrula de ordine publică deplasată imediat la faţa locului a constatat că cele sesizate se confirmă. În faţa unui bloc situat pe o stradă din localitate, poliţiştii au identificat un exemplar canin de talie mică, care se afla imobilizat pe ciment, fără reacţie motorie specifică şi prezentând semne evidente de durere şi suferinţă fizică”, a transmis IPJ Hunedoara.

Potrivit IPJ Hunedoara, bărbatul era sub influența alcoolului în momentul atacului, iar acum este cercetat pentru rănirea intenționată a unui animal. El a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului cu propunere de arestare preventivă.

Un alt incident domestic a avut loc la scurt timp

Mai mult, tot în județ, în municipiul Hunedoara, un alt incident domestic a avut loc la scurt timp. Un bărbat de 60 de ani a fost prins de polițiști după ce ar fi înțepat cu un cuțit două cauciucuri de la mașina fostei soții, de care se despărțise recent. Femeia, în vârstă de 63 de ani, a sunat la 112 după ce l-a surprins lângă autoturism, având arma albă în mână.

În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat că femeia se afla în pericol iminent, emițând un ordin de protecție provizoriu împotriva agresorului. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara pentru dispunerea măsurilor legale.

Reprezentanții IPJ Hunedoara au amintit că, de la începutul anului, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au intervenit în aproape 30 de cazuri în care animale erau maltratate sau neglijate, salvând 29 de vieți, 25 de câini și 4 pisici.

Cele două incidente recente scot din nou în evidență două probleme grave în județ: violența domestică și cruzimea, fie împotriva oamenilor, fie a animalelor. Sunt fenomene care rămân și se manifestă constant în familiile din Hunedoara, unde poliția este tot mai des chemată să intervină pentru a opri asemenea comportamente, conform Agerpres.

