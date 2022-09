Viața britanicilor după moartea Reginei. La ce să se aștepte în următoarele zile românii stabiliți în UK

Oamenii din Marea Britanie și din întreaga lume reacționează la moartea Reginei Elisabeta a II-a, scrie BBC. În timp ce un calendar atent planificat al evenimentelor oficiale se va desfășura separat, moartea Reginei va avea un impact major asupra vieții de zi cu zi a oamenilor din Marea Britanie. Guvernul a spus că o perioadă de doliu național va dura până la sfârșitul zilei înmormântării de stat a Reginei. Multe detalii urmează să fie confirmate, dar iată la ce să vă așteptați.

Va fi o sărbătoare legală?



Înmormântarea este de așteptat să aibă loc la Westminster Abbey în aproximativ 10 sau 11 zile, data urmând să fie confirmată de Palatul Buckingham. Este probabil să fie declarată sărbătoare legală, dar acest lucru va fi confirmat de palat și guvern.



Dacă este declarată o sărbătoare legală, școlile vor fi închise. Nu este încă clar dacă se vor închide și până atunci atunci. Departamentul pentru Educație și administrațiile deconcentrate sunt de așteptat să vină cu un anunț.

Vor fi anulate evenimentele?



Guvernul spune că nu există nicio obligație de a anula sau amâna evenimentele în perioada de doliu național sau de a închide locurile de divertisment. Se spune că aceste decizii aparțin organizațiilor individuale, dar o serie de evenimente care urmau să aibă loc în aproximativ 24 de ore după anunțarea morții Reginei au fost deja anulate, înainte de a fi făcută această declarație.



Nu vor avea loc meciuri de fotbal în Premier League, Liga engleză de fotbal sau în Scoția sau Irlanda de Nord în weekend, inclusiv vineri și luni. Toate meciurile din Superliga feminină, Campionatul feminin și Cupa FA feminină au fost, de asemenea, amânate în acest weekend.

Totodată, toate cursele de vineri și sâmbătă au fost amânate de către Autoritatea britanică de curse de cai. În golf, vineri nu se va juca la BMW PGA Championship. Cea de-a doua zi a meciului de cricket Test dintre Anglia și Africa de Sud de vineri a fost amânată, fără nicio confirmare dacă va avea loc jocul în următoarele cinci zile.



Ultimele trei etape ale cursei de ciclism Turul Marii Britanii, care urmau să se desfășoare de vineri până duminică, nu vor avea loc. Meciurile de rugby din Premiership programate vineri au fost amânate, vor avea loc în weekend, precedate de un minut de reculegere, iar Great North Run de duminică va avea loc. Parkrun a spus că nu va cere niciunuia dintre organizatorii săi să anuleze evenimentele, dar voluntarii sau proprietarii acceptați ar putea decide că aceste curse nu ar trebui să aibă loc.

BBC Proms de joi și vineri au fost anulate, împreună cu Last Night of the Proms de sâmbătă. Se așteaptă ca spectacolele de teatru din Marea Britanie să continue, cu un minut de reculegere. Ceremonia de premiere a Premiului pentru Muzică Mercur a fost anulată joi seară, după ce a fost anunțată vestea.



Congresul Sindicatelor care urma să aibă loc la Brighton săptămâna viitoare a fost amânat și va fi reprogramat pentru o dată ulterioară. Îndrumările guvernamentale spun că, dacă sunt planificate evenimente sportive pentru ziua înmormântării, organizațiile ar să ajusteze orele, astfel încât să nu se coincidă de momentul funerariilor. Unele magazine au rămas închise vineri, inclusiv Selfridges, French Connection și Liberty. Harrods a spus că va fi închis în ziua înmormântării, iar alte companii ar putea face același lucru.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News