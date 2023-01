Venezuela sprijină armistițiul de încetare al focului dintre Columbia și grupările armate

Venezuela "va sprijini guvernul columbian în obiectivul său de a menţine acordul bilateral de încetare a focului", au declarat cei doi lideri de stânga într-un comunicat comun, dat publicităţii la finalul întâlnirii lor care a durat aproximativ trei ore la palatul prezidenţial Miraflores.

Această a treia întâlnire dintre cei doi lideri, a doua care a avut loc la Caracas, intervine la câteva zile după confuzia din jurul anunţului preşedintelui Petro unui acord de încetare a focului cu Armata de Eliberare Naţională (ELN, guevaristă), infirmat imediat de insurgenţi, care au respins armistiţiul pe motiv că nu au făcut parte din prima rundă de negocieri de pace din noiembrie până în decembrie.



La rândul lor, insurgenţii din Forţele Armate Revoluţionare din Columbia (FARC, marxişti) şi Forţele de Autoapărare din Sierra Nevada au aderat la acordul bilateral de încetare a focului proclamat de Petro în ajunul Anului Nou.



În plus, liderii de stânga au sărbătorit "progresul înregistrat în deschiderea podurilor de frontieră" şi au anticipat un viitor acord pentru "promovarea şi protecţia reciprocă a investiţiilor", a precizat comunicatul lor.



"Am avut o reuniune importantă şi foarte fructuoasă", a scris după întâlnire Nicolas Maduro pe contul său de Twitter, mesaj care a fost distribuit de Gustavo Petro.



În cursul acestei reuniuni, cei doi au pledat şi în favoarea reintegrării Venezuelei în Comunitatea Andină a Naţiunilor (CAN) şi în sistemul inter-american al drepturilor omului. Ei au semnat, de asemenea, o declaraţie vizând activarea "mecanismelor comune de securitate" la frontiera comună, puternic afectată de traficul de droguri, contrabandă şi grupurile armate.



Venezuela este unul dintre garanţii negocierilor aflate în desfăşurare pentru a pune capăt ostilităţilor cu ultimele gherile active încă în Columbia, după acordul de pace încheiat în 2016 cu FARC.



Gustavo Petro a vizitat Venezuela pe 1 noiembrie, la două luni după instalarea sa la putere şi restabilirea relaţiilor diplomatice dintre cele două ţări. Cei doi s-au întâlnit apoi în Egipt în cursul summitului COP27 pentru a promova o alianţă pentru protecţia Amazonului.



Gustavo Petro urmează să efectueze luni o vizită de stat în Chile şi să se întâlnească cu omologul său chilian, preşedintele de stânga Gabriel Boric.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News