"Vedeai blocuri de 12 etaje, cu trei scări şi două familii". Jurnalistul Cristi Popovici, după zece zile în Ucraina: "Nu au gaze, nu au apă, nu au curent. Unii trăiesc ca în Evul Mediu"

"Ne-am făcut o idee despre ce ar însemna un război, un conflict la scară largă între Ucraina şi Rusia, pentru că ce am văzut noi în regiunea aceea Donbas - adică Doneţk şi Luhansk, două oraşe foarte mari ale Ucrainei, care sunt controlate de separatişti proruşi susţinuţi de Rusia... Zona aceea este încremenită în timp. Acolo, oamenii nu au gaze, nu au apă, nu au curent. Unii trăiesc ca în Evul Mediu şi asta s-ar putea răsfrânge pe mai mult teritoriu din Ucraina, dacă această invazie va deveni realitate.

Dacă mă întrebi pe mine, eu nu cred că vom avea o invazie, dar vor fi tensiuni între Rusia şi Ucraina, în continuare, luni întregi, poate ani întregi de acum încolo, pentru că Rusia vrea să controleze toată graniţa şi are Belarusul la nordul Ucrainei, are zona asta de sud-est, are peninsula Crimeea şi din ce în ce mai multă presiune vrea să pună pe Ucraina, ca răspuns la ceea ce face NATO, ceea ce face UE. 60% dintre ucrainieni vor în Europa, faţă de acum 10 ani când 60% se voiau în Rusia. S-au schimbat polii şi acum vedem răspunsul Rusiei", a spus jurnalistul Cristi Popovici, la Antena 3.

"Vedeai blocuri de 12 etaje, cu trei scări şi două familii"

"În partea de est a Ucrainei, unde am fost noi, vedeai blocuri de 12 etaje, cu trei scări şi două familii locuiau acolo. Doi oameni într-o parte şi doi oameni într-o parte. Se încălzeau cu lemne. Apă nu există acolo. Aduc apa cu bidoanele. În partea de nord, acolo unde am făcut nişte poze, am găsit nişte tranşee făcute cam ca în Evul Mediu aşa, prin celelalte războaie, fix ca să nu poată să înainteze atât de repede tancurile ruseşti", a spus Bogdan, operatorul Antena 3, cel care a mers alături de Cristi Popovici în Ucraina.

"Au acolo mine, bombe, militari cu armament greu"

"Tranșeele sunt ca la 1945, ca în Al Doilea Război Mondial. Ei spuneau că le păzesc doar pentru că le oferă un răgaz de o oră - două, dacă vine armata rusească, să se retragă. Au acolo mine, bombe, militari cu armament greu. Ăsta este singurul lor scop acolo, să se retragă. Pe partea cealaltă a gardului, este Federaţia Rusă. De la punctul de control, se observă mişcări ale grănicerilor ruşi, ale armatei ruse, însă pe partea asta nu se întâlnesc, nu sunt focuri de arme între cele două părţi, ci doar în regiunea separatistă Donețk.

Mi-a fost teamă când am ajuns acolo, în cartierele alea. Deodată apăreau câte doi localnici şi ne spuneau să ne mutăm pentru că "sunteţi în spaţiu deschis şi se poate întâmpla orice". Erau lunetişti rebeli şi ucrainieni. În blocurile fantome pe care le-am văzut zilele trecute, la ultimele etaje, vedeai câte o cască, se mişca. Până scoteai camera, el era deja retras. Sunt lunetiştii armatei ucrainiene care au obiectiv în zona aceea. 300 de încălcări ale acordului de la Minsk în fiecare zi, focuri de armă între cele două părţi. Rebelii vor să cucerească un sat, armata ucraineană vrea să apere", a mai povestit Cristi Popovici.

Vezi și: Tensiuni Rusia-Ucraina. Biden, nouă discuție cu liderii Canadei, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, României, Marii Britanii, după imaginile din satelit

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News