Vecinul real al lui Călin Donca iese la atac. Orianda, reacție la denigrările la care este supusă familia sa / video

Pe canalul de Instagram al Oriandei Donca, soția lui Călin Donca, a fost postat un nou videoclip în care aceasta demontează unele știri apărute în mass-media, privitoare la un presupus vecin al omului de afaceri, care l-a denigrat pe acesta spunând că este un milionar de carton.

„Atât în mediul online, cât și în mass-media, au apărut o serie de informații denigratoare privind familia Donca. Acestea au avut drept scop dezinformarea opiniei publice, prin emiterea unor știri total neadevărate.

Cei care ne cunosc din mediul online sau personal știu că suntem oameni familiști și onești. Cu toate acestea, considerăm că suntem datori să demascăm aceste știri false. Astăzi, ne vom referi la știrea falsă privind vecinul familiei Donca“, transmite Orianda Donca pe pagina sa de Instagram, cu referire la știrea potrivit căreia un vecin al familiei a spus că omul de afaceri trăia în casă și cu soția, și cu amanta.

Vecinul real al lui Călin Donca iese la atac. Ce spune bărbatul

În videoclipul postat de Orianda, vecinul familiei Donca prezintă situația reală și povestește relația pe care o are atât cu omul de afaceri, cât și cu familia acestuia, precizând că bărbatul care a afirmat despre Călin că ar fi un milionar de carton nu ar locui în zonă.

„Dragii mei, vreau să vă spun că de obicei eu nu fac asemenea filmulețe, dar am considerat că este oportun să intervin pentru a defini oarecum noțiunea de vecin. După cum se vede, eu sunt vecinul real al familiei Donca. Suntem vecini de peste cinci ani, iar în acești ani l-am cunoscut destul de aproape pe Călin Donca, cât și familia lui. Ne-am ajutat, inclusiv la construcția casei, am muncit, am cărat roabe cu moloz, am cărat lemne, am făcut și grătare împreună. I-am cunoscut familia destul de îndeaproape. În DEX scrie clar că vecin înseamnă cel alăturat casei.

Chiar am întrebat-o pe Orianda legat de aspectul ăsta, când am văzut filmulețul și, sincer să fiu, în filmuleț nu am văzut absolut niciun vecin din zonă. Am fost cu Călin pe munte, am luat toți copiii cu noi, copiii sunt foarte deschiși în fața lui. Călin încearcă, din punctul meu de vedere, să-i canalizeze pe partea practică.

Aș mai face o remarcă! Acum, dacă de exemplu am fi în Monaco sau în altă țară înstărită, după cum am văzut și la televizor, acolo oamenii se arată cu mașini scumpe, cu ceasuri, cu o groază de chestii. România nu este Monaco sau Monte Carlo, dar eu cred că vecinul meu, Călin, a încercat oarecum să impulsioneze tinerii, să le arate că se poate“, a transmis vecinul real al lui Călin Donca.

Videoclipul se încheie cu un nou mesaj din partea Oriandei, care recomandă celor care își fac anumite păreri despre familia Donca să treacă mai întâi prin propriul filtru informațiile prezentate în mass-media.

„În părerile oamenilor există multă iluzie. Orice știre care apare despre familia Donca ar trebui să o treceți prin propriul vostru filtru, să o raportați la toate lucrurile pe care le știți cu certitudine, verificate de dumneavoastră personal că le-a făcut, iar abia ulterior să dați un verdict. Vorbele, ca și timpurile, vin și trec, însă omenia rămâne“, se mai arată în mesajul de pe Instagram al Oriandei Donca.

