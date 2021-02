Vârsta de pensionare, REDUSĂ pentru anumite categorii de salariați. Doina Pârcălabu, șef CNPP: STOP acestei legiferări!

Doina Pârcălabu, fost şef al Casei Naţionale de Pensii, susține că prea multor categorii de pensionari li se oferă reducerea vârstei de pensionare, iar proiectul nu definește clar categoriile de persoane care pot beneficia de astfel de facilități.

"Dacă discutăm cu reducerea cu până la 13 ani a pensiei standard, după părerea mea este un număr de ani foarte mare în condițiile în care noi de fiecare dată discutăm și despre sustenabilitatea sistemului public de pensii. Pe de altă partea vreau să spun că s-a făcut un exces prin acordarea unor astfel de facilități. A fost suficient o categorie profesională să solicite astfel de facilități pentru că lista a fost completată practic an de an sau chiar de mai multe ori într-un an constatăm astfel de adăugiri de facilități.

Eu cred că nu ar mai trebui adăugate alte categorii care să beneficieze de excepții de la regula generală, cu atât mai mult cu cât nu sunt foarte bine definite categoriile de persoane care pot avea astfel de facilități. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în sistemul public de pensii, practic jumătate sau poate chiar mai mult de jumătate dintre pensionarii românii au muncit în astfel de condiții. Vom ajunge în situația în care vom avea unii tratați după anumite reguli și alții după alte reguli. De aceea eu cred că ar trebui să se spună stop acestei legiferări în sensul derogării de la regula generală.", a declarat Doina Pârcălabu la RealitateaPlus.

