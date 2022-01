Licențiat la Universitatea din București, la Facultatea de Istorie (2004 - 2008), Valentin Ștefan și-a continuat studiile în Sankt Petersburg, Rusia, acolo unde, vreme de un an, a studiat Limba Rusă la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg (2008 - 2009), conform CV-ului său. Deși a studiat limba rusă chiar în Rusia, aceasta nu este trecută în CV, la limbi străine, unde regăsim doar limba engleză.

Același CV îl arată doi ani mai târziu, din 2011, în Statele Unite ale Americii, la Universitatea Carolinei de Nord din Chapel Hill, unde și-a continuat studiile cu un master în ”Studii Ruse”, conform aceluiași CV.

Monitoriza teroriștii, din SUA

Tot în 2011, conform experienței profesionale din CV, aceasta a fost stagiar în ”echipa de monitorizare organizații teroriste Al Qaida și Talibani”, unde era ”responsabil de pregătirea rapoartelor misiunilor Echipei de Monitorizare a Al Qaida și Talibani în Africa de Nord, Orientul Mijlociu și America Latină” și se mai ocupa cu investigarea incidentelor ”la nivel global potențial teroriste folosind baze de date”, precum și cu ”participarea la reuniunile Consiliului de Securitate pentru a oferii sprijin logistic Echipei de Monitorizare” mai arată CV-ul său.

Activitatea sa profesională a continuat, după cum arată CV-ul său, în SUA, din 2013 până în 2019, ocupându-se, în principal, de anti-fraudă, investigații, prevenirea spălării banilor, în CV-ul său fiind notat și că este ”Examinator Certificat Antifraudă - Membru al Asociației Examinatorilor de Fraudă Certificați, cea mai mare rețea de pregătire a specialiștilor antifraudă din lume”.

”Impecabil”, ați spune, dar...

Curiozitatea colegilor de la DCBusiness.ro ar putea să arate o mică eroare în CV-ul celui care, provizoriu, conduce Poșta Română.

Universitatea Carolinei de Nord din Chapel Hill a fost întrebată despre persoana acestuia, în calitate de student la Masterul de Studii Ruse. Solicitării i-a fost alăturat și CV-ul domnului Valentin Ștefan, pentru a nu exista vreo neînțelegere.

Răspunsul a fost următorul: ”There is no public record available for this individual at the University therefore we are unable to confirm enrollment.” (n.r. Nu există nicio înregistrare publică disponibilă pentru această persoană la Universitate, prin urmare nu putem confirma înscrierea.)

Reacția directorului Poștei Române

Directorul Poștei Române a fost contactat din partea trustului media și a declarat, în replică la ancheta DCBusiness.ro: ”Sunt două lucruri pe care vreau să le comentez aici: o dată, nu e adevărat, studiile mele sunt pe bune și există și, în al doilea rând, nu cred că Universitatea v-a răspuns, nu este în politica universității, există o altă modalitate de a verifica studiile în America, de obicei nu se face direct la Universitate. Am studiile pe bune, e ultimul lucru, în activitatea publică, cu privire la care îmi fac griji. CV-ul e pe bune, chiar este unul modest. Studiile mele sunt pe bune, au existat doi ani, am muncit pe brânci acolo, nu se pune problema de așa ceva. La fel și-n Rusia, la fel și-n România. Vă spun ceva în exclusivitate: în România, mai am un masterat la Facultatea de Științe Politice, la Universitatea București, dar nu l-am declarat niciodată în CV, pentru că am plecat în America înainte să-mi susțin teza de disertație. CV-urile nu reflectă cu adevărat pregătirea fiecărui om. Până la urmă, e un document orientativ, doar o oglindă a persoanei, nu cu adevărat capacitatea profesională pe care o are. Dar, pe scurt, am masteratul în America pe bune.”

De ce nu apare limba rusă în CV

Despre limba rusă absentă de la rubrica de limbi străine cunoscute din CV, ne-a declarat: ”Am studiat limba rusă, numai că eu, ca abordare, când vine vorba de CV, încerc să-l customizez pentru fiecare job la care aplic și trec acolo doar ce e relevant într-o oarecare măsură pentru poziția respectivă. La fel am făcut și-n America. (...) Pentru Poștă, m-am gândit că nu contează limba rusă, dar vă garantez că o știu, chiar dacă la un nivel modest.” Informațiile ulterioare, transmisă de Poșta Română, arată, cu privire la acest aspect, că ”informația cu privire la cunoștințele de limba rusă este nerelevantă în contextul mediului de business autohton și poziției pe care o ocupă la conducerea companiei”.

Cu privire la studiile din SUA, acesta ne-a dat numele lui Robert Jenkins, despre care spune că a fost profesorul coordonator al său în SUA, care a fost și directorul departamentului de studii ruse. ”E un om cu multă pregătire profesională, apropiat de NATO. E deschidere totală despre trecutul meu profesional” a subliniat Valentin Ștefan. ”Am diploma, chiar nu e o știre” a concluzionat acesta, care a fost înștiințat că articolul va fi publicat împreună cu reacția sa.

Ulterior publicării articolului, prin departamentul de comunicare al Poștei Române, ne-a fost pusă la dispoziție și diploma, pe care o regăsiți AICI. Semnăturile au fost blurate de redacție.

Articolul a fost realizat în colaborare dcbusiness.ro - dcnews.ro, site-uri membre DCMedia Group.

