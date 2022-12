Vâlcu: Cel mai tare stand-upper al României e Mircea Badea. De mult voiam să o zic

Alfred Bulai și Val Vâlcu au discutat despre umorul care prinde în zilele noastre, remarcând faptul că glumele fine nu mai sunt la modă fiindcă nu sunt înțelese de majoritatea. „Da, umorul trebuie să fie grosier, să-și dea unul cu o cărămidă în cap sau să înjure”, a spus Vâlcu.

„Da, haide să ne înțelegem, ceea ce are succes astăzi este stand-up comedy. Unii au numere bune, nu vreau să critic, dar o parte mare dintre comedianții aceștia, în afară de obscenități, nu fac altceva”, a comentat Bulai.

„De mult voiam să o zic, profit acum că nu ne aude nimeni... Știi care este cel mai tare stand-upper din România? Nu are nici obscenități, că sunt rigorile CNA-ului. După părerea mea, este Mircea Badea. El face stand-up stând pe scaun, la măsuță. Și face seară de seară, nu-și face regie. Majoritatea emisiunii are loc la lectură directă”, a adăugat jurnalistul Val Vâlcu.

Comparația cu Bobonete

Bulai l-a adus în discuție pe Bobonete, despre care spune că are un spectacol bun. „Bobonete, alături de alți zece, face să râdă câteva mii de oameni, o dată sau de două ori pe an. Mircea Badea face câteva procente din toată audiența TV în fiecare seară, tu-ți dai seama? Aici eu mai am o speranță – că oamenii înțeleg ironia și urmăresc chestiile astea în continuare”, a replicat Vâlcu.

„Mai mulți au încercat să-l imite pe Mircea Badea, în diverse formule. Era Banciu la B1 TV, dar era grosier. A preluat același gen de discuție solo despre evenimentele zilei, dar fără succes. Într-adevăr, poate audiența televiziunii contează, dar și priza la public a lui Mircea Badea e incontestabilă”, a completat Alfred Bulai.

