Data publicării: 23:13 21 Sep 2025

Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac

Autor: Elena Aurel
Demisie guvern Bolojan, avertisment Negrescu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Analistul politic Bogdan Chirieac consideră că premierul Ilie Bolojan nu își va părăsi funcția și avertizează că respingerea la CCR a legii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților ar putea arunca țara în haos.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan va pleca din funcție, dacă tot și-a scris demisia și impune condiții, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns  nu crede că premierul va demisiona. Acesta a explicat că decizia Curții Constituționale privind legea care prevede reformarea pensiilor speciale ale magistraților este una delicată și poate provoca haos dacă va fi respinsă.  

„Eu cred că nu va pleca. E adevărat că onorabila Curte Constituțională are pe masă o bombă cu efect întârziat în țara noastră. Dacă vor respinge - în urma presiunii magistraților, nu în urma legii - acea lege prin care se zgârie puțin pensiile speciale, riscă să arunce toată țara în haos, fiindcă asupra pensiilor magistraților există consens în România.

Nici măcar opoziția nu a introdus moțiune de cenzură împotriva pachetului care conținea pensiile speciale. A introdus restul de moțiuni de cenzură, dar nu împotriva acestui pachet.

Și, într-adevăr, i-am auzit la televiziune, și pe liderii PSD, și pe liderul UDMR, și pe domnul Bolojan, spunând foarte clar: „Dacă va fi respins acel pachet, Guvernul trebuie să plece acasă”. Foarte grea această decizie și cu implicații profunde.

În rest, legea, pachetul de administrație, datul de oameni afară - eu cred că domnul Bolojan ar trebui să cadă pentru o cauză mai bună, nu pentru asta, fiindcă datul de oameni afară nu este o soluție. Sunt categoric în această privință. Reducerea cheltuielilor statului, da. Acolo chiar trebuie lucrat, trebuie luate decizii tranșante, dar nu datul de oameni afară. Nu rezolvi nimic cu datul de oameni afară”, a spus Bogdan Chirieac la România TV. 

ilie bolojan
pensii speciale
magistrati
curtea consitutionala

