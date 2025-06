USAMVB și Apa Nova București, primul program de licență de 4 ani în sistem dual. Beneficii uriașe pentru studenți

Sorin Cîmpeanu a oferit şi un exemplu concret de parteneriat public-privat de success, cel încheiat între USAMV Bucureşti şi Apa Nova Bucureşti, companie parte din Grupul internațional Veolia.

„E momentul, mai mult decât oricând, să ne aducem aminte că parteneriatul public-privat este şi poate fi o soluţie. Lumea se fereşte de parteneriat public-privat de teamă, din motive istorice – au fost parteneriate care nu au mers bine – există această rezervă – inexplicabilă totuşi la nivel logic, chiar dacă am găsi nişte circumstanţe care pot da unele explicaţii – dar trebuie să învingem această teamă”, a declarat, în deschiderea intervenţiei sale, Sorin Cîmpeanu.

Într-un moment în care sistemul de educație trebuie să se conecteze tot mai puternic cu nevoile reale ale societății și ale pieței muncii, USAMV București a făcut un pas necesar, chiar de pionierat în România: a lansat primul program de învățământ universitar în sistem dual din țară - un program de licență de 4 ani, în parteneriat cu Apa Nova București, o companie parte din Grupul Veolia.

Primul program de învățământ universitar în sistem dual din țară

Rectorul USAMV Bucureşti a subliniat faptul că, într-un moment de blocaj în finanţarea publică, prin fonduri europene şi naţionale, pentru proiecte vitale pentru România, cum sunt cele de învăţământ dual, compania Apa Nova a fost cea care şi-a manifestat deschiderea şi interesul pentru a sprijini un astfel de program.

„Partenerul nostru, Apa Nova, a zis: “ne interesează atât de mult să formaţi specialişti în alimentare cu apă şi canalizare, la nivel de licenţă şi mai apoi la nivel de master, încât ne implicăm noi să susţinem, chiar în absenţa finanţării europene, USAMV Bucureşti, în parteneriat cu Apa Nova”. E o primă formă de parteneriat public-privat în care mediul privat, în mod voluntar, explicând interese legitime de nevoie de resursă umană calificată, se implică să susţină o instituţie publică precum USAMV Bucureşti”, a declarat rectorul Sorin Cîmpeanu.

Beneficiile parteneriatului USAMVB & Apa Nova București

Acest model aduce împreună formarea teoretică oferită de cadrele USAMVB și experiența practică oferită direct de mediul privat, în cadrul locațiilor Apa Nova. Practica reprezintă 50% din acest program, fapt ce permite studenților să se familiarizeze în mod real cu realitățile și cerințele din piața actuală a muncii și să devină profesioniști competitivi încă de pe băncile facultății.

Beneficiile acestei colaborări public-private, la nivel educațional, sunt multiple:

- Acces direct la tehnologie modernă și procese reale de lucru, sub îndrumarea unor specialiști din industrie;

- Adaptarea rapidă a curriculei la nevoile economiei reale

- Integrarea mai facilă pe piața muncii

- Creșterea atractivității învățământului tehnic, într-un context în care România are nevoie acută de specialiști bine pregătiți.

„Această colaborare arată că parteneriatul între sectorul public și cel privat poate contribui la soluționarea unor probleme presante din societatea românească”, a subliniat Sorin Cîmpeanu, rectorul Universităţii de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Profesorul Mircea Coşea subliniază importanţa parteneriatului public-privat

Întrebat cum evaluează impactul parteneriatului universitar dual USAMVB – Apa Nova Bucureşti şi dacă poate fi acest tip de colaborare replicat și extins la nivel național, profesorul Mircea Coşea a declarat pentru DC News şi DC Business:

„Categoric, aici am chiar o experiență, prin faptul că am fost invitat și am participat la o astfel de conferință la Brașov, cu un an în urmă, în care experiența unor astfel de pregătiri de tip dual au arătat că este posibil, că este bine organizat, este finanțat nu atât prin efortul statului, cât și cel al firmelor și este o formă de pregătire de care forța de muncă românească are nevoie acum neapărat. Deci sută la sută sunt partizanul unor astfel de inițiative și de proiecte.

Ar trebui extins, pe etape, încercând să fixeze o legătură de pregătire între celelalte sisteme de pregătire din România, ca să fie o verigă într-un sistem, iar apoi multiplicat până la nivelul unor activități sau unor domenii în care astfel de programe pot să aibă viabilitate”.

