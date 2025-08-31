Data publicării:

Ursula von der Leyen: Europa elaborează planuri destul de precise pentru o desfășurare de trupe în Ucraina

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat că se elaborează „planuri destul de precise” pentru o desfășurare de trupe multinaționale în Ucraina.

Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru o desfășurare de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict, care vor avea sprijinul capabilităților SUA, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru Financial Times, într-un interviu publicat duminică și citat de Reuters.

„Președintele Trump ne-a asigurat că va exista o prezență americană ca parte a mecanismului de protecție”, a declarat von der Leyen pentru FT, adăugând că „Acest lucru a fost foarte clar și afirmat în repetate rânduri”.

Desfășurarea este prevăzută să includă potențial zeci de mii de trupe conduse de europeni, susținute de asistență din partea SUA, inclusiv sisteme de control și comandă și resurse de informații și supraveghere, se arată în raport, adăugând că acest acord a fost convenit luna trecută la o întâlnire între președintele SUA Donald Trump, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și lideri europeni de rang înalt.

Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer, secretarul general al NATO Mark Rutte și von der Leyen, sunt așteptați să se întâlnească joi la Paris, la invitația președintelui francez Emmanuel Macron, pentru a continua discuțiile la nivel înalt privind Ucraina, a relatat FT, citând trei diplomați informați despre planuri.

