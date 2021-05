Ursul uriaș Arthur, printre subiectele de top în presa internațională. Ce au scris cele mai importante publicații

Ursul uriaș Arthur a fost împușcat la Ojdula, Covasna, pe 13 martie 2021, a anunțat miercuri Organizația Agent Green. Reprezentanții ONG-ului îl acuză pe prințul Emanuel de braconaj după ce ar fi profitat de o derogare dată de ministrul Mediului pentru uciderea unei ursoaice cu pui care a produs mai multe pagube în ferme din regiune. Ursul Arthur ar putea fi cel mai mare urs din Europa, iar vestea uciderii sale i-a revoltat nu doar pe români, dar și pe străini. Presa internațională a scris astăzi despre acest caz.

The Associated Press a scris titlul: "România investighează cazul unui urs ucis de prințul austriac". Titlul, dar și mare parte din articol a fost preluat și de ABC News.

"Documentele oficiale de vânătoare văzute de The Associated Press confirmă faptul că prințului Emanuel von und zu Liechtenstein i s-a acordat un permis de vânătoare de patru zile în martie în județul Covasna din România și că pe 13 martie a „recoltat” un urs brun de 17 ani, pentru care el ar fi plătit suma princiară de 7.000 de euro (8.400 de dolari). Un înalt oficial al ministerului de mediu al României, Octavian Berceanu, a declarat pentru AP că o anchetă în acest caz a fost lansată pe 29 aprilie și că braconajul este una dintre suspiciunile din acest caz.", se arată în articolul publicat de The Associated Press.

Și în Franța s-a discutat astăzi despre ursul Arthur. "Regele urșilor români a fost împușcat de un prinț din Liechtenstein, potrivit ONG-urilor", este titlul folosit de Le Figaro. Publicația elvețiană Blick a obținut chiar și o reacție din partea prințului Emanuel von und zu Liechtenstein. „Personal, nu vreau să mă implic în niciun fel în discuție.”, a declarat prințul pentru Blick.

Euronews a scris că prințul Emanuel von und zu Liechtenstein locuiește de fapt în Riegersburg, localitate situată în regiunea austriacă Stiria, dar tânărul de 32 de ani merge și la vânătoare în România. "Și acum medicul și administratorul castelului a fost lovit de un val de critici, deoarece se spune că l-a împușcat pe ursul Arthur, în Munții Carpați, pentru un trofeu.", a scris Euronews.

