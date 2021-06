Urmele ultimilor dinozauri, descoperite în zona Stâncilor Albe din Dover

Oamenii de ştiinţă au descoperit urme aparţinând ultimilor dinozauri care au păşit pe solul britanic, în urmă cu 110 milioane de ani, în zona Stâncilor Albe din Dover din Regatul Unit, relatează Agerprs, citând DPA / PA Media.



Amprentele au fost descoperite pe stânci şi pe malul mării în Folkestone, Kent, după ce intemperiile au expus noi urme fosilizate în zonă.

Despre ce dinozaur este vorba





Se estimează că urmele aparţin unor exemplare de anchilozaur, dinozauri blindaţi, al căror corp robust era acoperit cu o armură naturală, asemănători cu nişte tancuri vii. De asemenea, au fost găsite urme de teropode, dinozauri carnivori cu trei degete, precum Tiranosaurus rex, dar şi de ornitopode, dinozauri erbivori cu structura pelvină asemănătoare cu cea a păsărilor.



"Este pentru prima dată când amprente de dinozaur au fost găsite în stratul cunoscut sub numele de 'formaţiunea Folkestone' şi este o descoperire destul de extraordinară pentru că aceşti dinozauri trebuie să fi fost ultimii care au cutreierat pe teritoriul acestei ţări înainte de dispariţia lor", a declarat David Martill, profesor de paleobiologie la Universitatea din Portsmouth.



"Se plimbau în apropierea locului în care se află acum Stâncile Albe din Dover.", a adăugat el.

Cum a fost făcută descoperirea





Descoperirea a fost realizată de Philip Hadland, curator la Muzeul şi Galeria de Artă Hastings. "În 2011, am dat peste urme neobişnuite în formaţiunea stâncoasă din Folkestone. Păreau că se repetă şi nu m-am gândit decât la faptul că ar putea fi urme de tălpi", a declarat el.



"Acest lucru era în contradicţie cu ceea ce spunea majoritatea geologilor despre stâncile de aici, dar am căutat şi alte urme şi, în timp, valurile au dezvăluit mai multe, prin eroziune, am găsit unele chiar mai bune", a adăugat specialistul.



"Era necesară şi mai multă muncă pentru a convinge comunitatea ştiinţifică de validitatea lor, aşa că am făcut echipă cu experţi de la Universitatea din Portsmouth pentru a verifica ce am găsit", a precizat el.

Alte urme de dinozaur, găsite în aceeași zonă





Majoritatea urmelor descoperite sunt izolate, însă o zonă cuprinde şase amprente, mai mult decât o amprentă consecutivă de la acelaşi animal. Acestea, similare ca dimensiune cu o urmă de elefant, au fost identificate ca fiind probabil de la un Ornithopodichnus, specie ale cărei amprente similare, dar de dimensiuni mai mici, au fost găsite şi în China şi provin din aceeaşi perioadă.



Cea mai mare amprentă găsită măsoară 80 de centimetri lăţime şi 65 de centimetri lungime, a fost identificată ca aparţinând unui dinozaur iguanodon. Aceste animale erau erbivore, ajungeau la 10 metri lungime şi se deplasau atât pe două picioare cât şi pe toate cele patru.



"A găsi o astfel de serie de specii într-un singur loc este fascinant. Aceşti dinozauri au profitat probabil de expunerea la maree pe ţărmuri, poate căutând hrană sau profitând de rutele de migraţie", a declarat Martill.



Studiul a fost publicat în Proceedings Of The Geologists' Association, iar unele dintre urme sunt expuse în prezent la Muzeul Folkestone.