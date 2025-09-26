Urgența medicală care necesită control imediat. Dr. Ingrid Gheorghe (SANADOR) a explicat riscurile și cum poate fi prevenită / video

Dr. Ingrid Gheorghe, medic primar Obstetrică-ginecologie, cu competențe în colposcopie, histeroscopie, chirurgie laparoscopică ginecologică, ultrasonografie obstetricală și ginecologică, la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat că una dintre principalele urgențe în sarcină este sarcina extrauterină. Aceasta poate fi suspectată la paciente cu întârziere de menstruație și dureri abdominale, iar dacă se rupe, poate provoca sânge în abdomen, scăderea tensiunii, bătăi neregulate ale inimii și amețeli severe.

„Dacă o luăm de la începutul sarcinii, prima urgență care poate să apară este sarcina extrauterină. Până când se pune diagnosticul de sarcină în uter, avem această emoție cu toate mămicile.

Cum se manifestă această sarcină extrauterină ca urgență?

O pacientă care are o întârziere de menstruație, la care nu s-a văzut până atunci sarcina în uter, poate să vină cu durere abdominală. Depinde de gravitatea urgenței. Dacă această sarcină extrauterină s-a rupt, înseamnă că poate să aibă sânge în abdomen, iar acest sânge poate să ducă la scăderi de tensiune, bătăi neregulate ale inimii, amețeală, pacienta uneori nici nu se ține pe picioare”, a spus dr. Ingrid Gheorghe.

Când se poate preciza că e o sarcină extrauterină

Dr. Ingrid Gheorghe a explicat că sarcina se poate vizualiza ecografic atunci când Beta-hCG depășește 1600 sau când întârzierea menstruală este mai mare de 7 zile. Potrivit medicului, la orice întârziere mai mare de o săptămână se recomandă ecografie transvaginală și monitorizare cu ecografie și Beta-hCG.

„În mod normal, noi vedem ecografic o sarcină când avem Beta-hCG, adică o analiză de sânge care să ne confirme că există sarcina, la peste 1600 sau dacă este o întârziere de menstruație de peste 7 zile. Dacă ne aflăm până în aceste 7 zile de întârziere, în general, sarcinile, chiar dacă sunt extrauterine, nu se rup, și atunci, de asemenea, ca și valoarea Beta-hCG-ului, când suntem sub 1000, chiar dacă există o extrauterină, ea nu se rupe. Dar cu cât depășim acea întârziere de 7 zile, riscul, dacă este extrauterină și noi nu am văzut-o, este mai mare ca ea să se rupă. Deci, la orice întârziere mai mare de o săptămână se recomandă o ecografie.

Pacienta trebuie să vină pentru o ecografie transvaginală ca noi să ne asigurăm că acea sarcină este în uter. Dacă nu s-a putut vedea, necesită reevaluări sistematizate ecografice și dozări de Beta-hCG până când se infirmă această suspiciune. Este foarte important, pentru că uneori ajungem la intervenții chirurgicale de urgență pentru hemoperitoneu, adică sânge în burtă produs în urma ruperii sarcinii extrauterine, și poate chiar administrare de produse de sânge ca să corectăm anemia rezultată”, a spus dr. Ingrid Gheorghe.

Cum poate fi redus riscul de sarcin ă extrauterină

Dr. Ingrid Gheorghe a subliniat că riscul de sarcină extrauterină crește la paciente neinvestigate, cu infecții precum Chlamydia, Ureaplasma sau Mycoplasma, și la cele cu endometrioză. Pentru a reduce riscul, se recomandă ca viitoarele mămici să își planifice sarcina și să facă analize premergătoare.

„Este ceva ce ar putea face o viitoare mămică pentru a reduce riscul de sarcina extrauterină?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Sigur. Cu cât pacienta este mai neinvestigată, cu atât riscul este mai mare. Infecțiile preexistente unei sarcini, cum sunt cele cu Chlamydia, Ureaplasma și Mycoplasma, cresc riscul de sarcină extrauterină prin procesul inflamator pe care îl produc la nivelul trompelor, și, de asemenea, pacientele care au endometrioză au un risc mai mare de sarcină extrauterină. Prima recomandare este să planifice și să vină pentru analize premergătoare”, a spus dr. Ingrid Gheorghe la DC News și DC Medical.

Video: