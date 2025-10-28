Uraganul Melissa a lovit Jamaica, provocând pene majore de curent. Furtuna se îndreaptă spre Cuba - UPDATE

Uraganul Melissa provoacă pene majore de curent în Jamaica

UPDATE: Centrul Național pentru Uragane (NHC) din Miami, SUA, a avertizat asupra unor vânturi catastrofale în Jamaica, cu până la 30% mai puternice în regiunile muntoase. Clădirile situate în apropierea ochiului furtunii ar putea fi complet distruse, a precizat centrul.

Totodată, armata a chemat rezerviștii pentru a se alătura forțelor de ordine în cadrul operațiunilor de salvare. Aceștia „vor fi pe teren pentru a sprijini operațiunile de ajutorare, a proteja comunitățile și a restabili serviciile critice cât mai repede posibil”, a declarat șeful interimar al Statului Major al Apărării, O'Neil Bogle.

Peste 240.000 de gospodării - aproximativ 35% dintre clienții Companiei de Servicii Publice din Jamaica - erau deja afectate de o pană de curent înainte ca uraganul să atingă zona de uscat. În regiunile cele mai afectate, din sud-vest, inclusiv Saint Elizabeth și Manchester, până la 75% dintre clienți nu aveau electricitate, a indicat compania.

Prognozele indică faptul că Melissa se va deplasa peste Jamaica, de la sud către coasta de nord.

Rafalele de vânt extrem de puternice au adus pagube materiale importante în țară. Doar câteva dintre imaginile dezastrului, mai jos:

Pagubele cauzate de uraganul Melissa, care a lovit Jamaica, 28 octombrie 2025; Sursa fotografiilor: Agerpres

Zone din Cuba, vizate de uragan

NHC a avertizat că furtuna va lovi apoi sud-estul Cubei, marți seară. Au fost emise avertizări de uragan valabile pentru provinciile Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo și Holguin. Peste 119.000 de persoane și-au evacuat locuințele înainte de sosirea furtunii, au relatat media de stat din Cuba.

Unele zone din Bahamas, care ar urma să fie afectate miercuri, au fost plasate sub avertizare de uragan, autoritățile pregătindu-se să mute mii de persoane din zonele cu risc ridicat.

Uraganele, numite și cicloane tropicale, se formează deasupra apelor oceanice calde și, potrivit unor experți, creșterea temperaturilor globale amplifică riscul de formare a unor furtuni mai puternice.

Sezonul uraganelor din Atlantic are loc între 1 iunie și 30 noiembrie, notează Agerpres.

Știre inițială

Jamaicanii se adăpostesc în fața uraganului Melissa, după ce furtuna de categoria 5 a atins coasta, în contextul avertismentelor privind inundații catastrofale, alunecări de teren și pagube extinse ale infrastructurii.

The resort has completely boarded us inside a shelter zone onsite. It’s officially time to ride this thing on out. Melissa, you WON’T break us!! We WILL come home to our family & friends!! ???????? #Jamaica ????????#HurricaneMelissa #AmericanTourist #ShelterInPlace pic.twitter.com/9f56w3peby — RIOT (@infamousRIOT) October 28, 2025

Uraganul Melissa, „unul dintre cele mai puternice uragane înregistrate vreodată în Atlantic”, a atins uscatul marți în Jamaica, cu vânturi de aproape 300 de kilometri pe oră, a anunțat Centrul Național pentru Uragane (NHC) din SUA, informează AFP și preluat de Agerpres.

Uraganul „Melissa a atins uscatul în sud-vestul Jamaicăi, în apropiere de New Hope, cu vânturi susținute estimate la 295 km/h”, a precizat centrul într-un comunicat.

Melissa este cel mai puternic uragan care a lovit vreodată această țară din Caraibe, de la începutul înregistrărilor în anul 1851.

O imagine prin satelit distribuită de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) arată uraganul de categoria 5, Melissa, apropiindu-se de Jamaica, la 28 octombrie 2025. Sursa foto: Agerpres

Mii de persoane în adăposturi, în așteptarea uraganului Melissa

Ministrul administrației locale din Jamaica, Desmond McKenzie, a oferit o actualizare privind răspunsul la dezastru, raportând că aproape 6.000 de persoane se află acum în adăposturi. El a îndemnat locuitorii din St Elizabeth și Westmoreland - unde se așteaptă ca Melissa să atingă țărmul - să caute imediat adăpost de urgență, subliniind că acesta va fi ultimul briefing oficial.

Rețeaua electrică a fost deja afectată de furtună, existând mai multe pene de curent în întreaga țară, potrivit ministrului Energiei și Transporturilor, Daryl Vaz. Aproximativ 240.000 de consumatori au rămas fără energie, după ce stațiile critice de înaltă tensiune, liniile de transmisie și de distribuție au fost scoase din funcțiune.

Organizația Internațională pentru Migrație a ONU a anunțat că trimite lămpi solare, pături, corturi interioare, generatoare și alte materiale din centrul logistic din Barbados către Jamaica imediat după ce furtuna va traversa insula. Natasha Greaves, șefa interimară a IOM Jamaica, a spus că „mulți oameni vor fi probabil strămutați și vor avea nevoie urgentă de adăpost și ajutor”.

Federația Internațională a Crucii Roșii și Semilunii Roșii a declarat că uraganul ar putea afecta, doar în Jamaica, aproximativ 1,5 milioane de oameni.

În imagine, voluntarii umplu cutii cu produse esențiale la sediul Global Empowerment Mission (GEM) din Doral, Miami, Florida, SUA, pe 28 octombrie 2025, în contextul uraganului Melissa, furtună de categoria 5; Sursa foto: Agerpres

Un oficial al Organizației Meteorologice Mondiale a spus că furtuna va fi „furtuna secolului” pentru Jamaica și se așteaptă să provoace o „situație catastrofală”.

Uraganul se îndreaptă spre Cuba

După Jamaica, se așteaptă ca Melissa să atingă coasta de est a Cubei mai târziu în cursul zilei. Autoritățile cubaneze au evacuat deja peste 500.000 de persoane din zone vulnerabile la vânt și inundații.

Melissa a făcut deja mai multe victime

Uraganul clasificat la categoria 5, care este cea mai ridicată pe scara Saffir-Simpson, a făcut deja șapte victime: trei în Jamaica, trei în Haiti și una în Republica Dominicană. În aceasta din urmă, echipele de intervenție caută și un adolescent dat dispărut.

Cu câteva ore înainte de furtună, guvernul din Jamaica a declarat că a făcut tot posibilul pentru a se pregăti, avertizând în același timp asupra pagubelor catastrofale.

„Nu există nicio infrastructură în regiune care să reziste unei furtuni de categoria 5”, a spus prim-ministrul jamaican Andrew Holness. „Provocarea acum este cât de rapid ne vom putea redresa după ea”, a mai spus el, potrivit The Guardian.

În sudul Jamaicăi, autoritățile s-au pregătit pentru un val periculos de până la 4 metri, care ar putea afecta grav spitalele aflate pe coastă. Ministrul Sănătății, Christopher Tufton, a precizat că pacienții de la parter au fost relocați la etajul al doilea, pentru a reduce riscurile în cazul unei creșteri puternice a apei.

Uraganul Melissa, puternic și în Republica Dominicană

Chiar dacă uraganul se îndepărta marți de Republica Dominicană, autoritățile rămân îngrijorate cu privire la inundațiile și alunecările de teren provocate de ploile abundente, în special în sud-vestul insulei Hispaniola și în zona de frontieră cu Haiti.

„Puternicul uragan Melissa continuă să aducă nori și să genereze ploi, furtuni cu descărcări electrice și rafale de vânt în mai multe zone ale țării, ceea ce menține mai multe provincii în stare de vigilență și alertă”, a subliniat marți serviciul meteorologic național Indomet.

Autoritățile au recomandat, în consecință, ca ambarcațiunile mici și mijlocii „să rămână în porturi din cauza vântului și a valurilor periculoase", în special pe coasta de sud a țării”.