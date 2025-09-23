Unul dintre cele mai frumoase aeroporturi din lume, dar și cel mai periculos din America. FAA trage un semnal de alarmă

Aeroportul Rocky Mountain Metropolitan (RMMA), aflat la doar 16 mile nord-vest de centrul orașului Denver, în inima Munților Stâncoși, a fost desemnat cel mai periculos din Statele Unite, potrivit unei note îngrijorătoare publicate de Autoritatea Federală a Aviației (FAA). Deși este apreciat pentru peisajele spectaculoase, aeroportul regional se confruntă cu un număr record de incidente, inclusiv accidente fatale, care ridică semne de întrebare cu privire la siguranța zborurilor, conform Daily Mail.

Conform notei FAA, RMMA „conduce în prezent Sistemul național al spațiului aerian (NAS) în ceea ce privește numărul de evenimente potențial semnificative (PSE)”. Problemele de siguranță includ atât incursiuni pe pistă, cât și incidente grave în aer. Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât aeroportul este unul mic, regional, dar depășește prin incidente aeroporturi mari și extrem de aglomerate din SUA.

Accidente tragice care au zguduit comunitatea

În mai 2025, un avion Beechcraft 95 cu două motoare s-a prăbușit după o decolare problematică și o tentativă eșuată de revenire pe pistă, în urma deschiderii ușii în timpul zborului. Accidentul s-a soldat cu moartea ambelor persoane aflate la bord. Nu este primul caz de acest fel: în 2022, un avion Cessna 172 s-a prăbușit pe un câmp din apropiere, ucigând pilotul.

În urma creșterii alarmante a numărului de incidente, FAA a decis să implementeze noi proceduri.

„Începând cu 16 iunie 2025, FAA, în coordonare cu școlile de zbor locale și alți utilizatori ai aeroportului, a implementat fluxuri de trafic structurate către și de pe piste pentru a minimiza riscurile și a spori siguranța”, a transmis un purtător de cuvânt al agenției.

Decizia FAA a stârnit însă controverse. Noile traiectorii de zbor trec direct peste casele din Louisville, iar locuitorii sunt revoltați.

„Prea multe școli de zbor, mult prea mult trafic și, în mod clar, o lipsă de responsabilitate”, a declarat pilotul amator Marty Reibold pentru CBS, adăugând că nu ar recomanda nimănui să zboare de pe acest aeroport.

Directorul RMMA, Erick Dahl, a afirmat că aeroportul nu a fost consultat înainte de schimbările impuse: „În acest caz, ne-a luat prin surprindere. Aeroportul nu a fost consultat cu privire la modificările spațiului aerian”.

FAA, sub presiunea comunității

Oficialii RMMA au subliniat că nu dețin control asupra rutelor aeriene, acestea fiind stabilite exclusiv de FAA. „FAA actualizează periodic procedurile interne pentru a spori siguranța și eficiența. Aceste comunicări sunt între personalul FAA și controlorii de trafic aerian, nu provin de la RMMA”, a precizat Sydny Boyd, specialist în comunicare al aeroportului.

Pe de altă parte, FAA a transmis că „este angajată într-un dialog semnificativ cu comunitățile” și că cetățenii nemulțumiți de zgomot sau siguranță trebuie să se adreseze forumurilor locale de aviație.

În ciuda problemelor grave de siguranță, RMMA rămâne unul dintre cele mai pitorești aeroporturi din lume, fiind amplasat într-o zonă spectaculoasă a Munților Stâncoși. Însă volumul mare de trafic, alimentat de prezența a patru școli de pilotaj, transformă frumusețea acestui aeroport într-o zonă cu risc ridicat. Localnicii, autoritățile și piloții se află acum într-un conflict deschis între atractivitatea și succesul aeroportului și pericolele reale pe care acesta le reprezintă pentru zboruri și comunitatea din jur.