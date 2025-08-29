Unu din cinci bucureșteni, expus zilnic la zgomot excesiv. Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de poluare fonică prin 30 de stații de măsurare

Direcţia de Mediu din Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de zgomot ambiental prin intermediul unui sistem compus din 28 de staţii fixe şi două staţii mobile de măsurare, conform unei hotărâri aprobate vineri de Consiliul General al Capitalei.

Hotărârea stabileşte cadrul normativ pentru monitorizarea nivelului de zgomot ambiental la limita zonelor funcţionale ale parcurilor, a arterelor rutiere adiacente şi a bulevardelor principale.

Sistemul vizează: determinarea şi aplicarea măsurilor adecvate de reducere a zgomotului, în scopul încadrării parcurilor, zonelor recreaţionale şi ariilor naturale urbane protejate în categoria "zone liniştite"; obţinerea unor date tehnice precise necesare elaborării viitoarelor hărţi strategice de zgomot; informarea publicului privind nivelurile de zgomot înregistrate şi măsurile adoptate.

Cele 28 de staţii fixe ar putea fi prevăzute, în funcţie de amplasament, cu camere video pentru monitorizarea traficului.

Cele două staţii mobile vor fi utilizate pentru monitorizarea nivelului de zgomot generat de activităţi publice, inclusiv concerte şi alte manifestări cultural-artistice, şi a zgomotului produs de unităţile care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică, divertisment sau comerţ în perimetrul parcurilor.

Se propune ca Primăria Capitalei să poată încheia parteneriate cu primăriile de sector pentru implementarea unui sistem de monitorizare a zgomotului pe marile bulevarde.

Măsurătorile urmează să fie efectuate de fiecare partener cu echipamente omologate.

Direcţia de Mediu va informa semestrial administratorii străzilor, pe baza hărţilor strategice de zgomot şi a datelor obţinute cu ajutorul sistemului de monitorizare, cu privire la zonele în care valorile nivelului de zgomot depăşesc limitele admise.

Administratorii străzilor ar urma să aplice următoarele măsuri pentru reducerea zgomotului:

- reducerea limitei de viteză la 50 km/h;

- instituirea de zone cu viteză limitată la 30 km/h în perimetrele rezidenţiale, recreaţionale sau comerciale;

- utilizarea asfaltului fonoabsorbant;

- desfăşurarea de campanii de conştientizare privind efectele zgomotului asupra sănătăţii, inclusiv prin instalarea de panouri radar cu afişaj dinamic.

"E un pas cerut de societatea civilă şi de comunităţile din Bucureşti, care îşi doresc mai multe zone liniştite şi soluţii reale pentru combaterea poluării fonice", a precizat Bogdan Sabo, consilier general USR şi iniţiatorul proiectului.

Potrivit referatului de aprobare, peste 20 de organizaţii civice şi ONG-uri au solicitat luarea unor măsuri urgente pentru combaterea poluării fonice din Capitală. Aceste organizaţii subliniază necesitatea extinderii numărului de zone de linişte.

Unu din cinci bucureşteni (aproximativ 419.000) este expus zilnic la un nivel de zgomot care depăşeşte limitele admise de lege.

"Reevaluarea recentă a hărţilor strategice de zgomot indică o înrăutăţire clară a situaţiei comparativ cu planul anterior: peste 111.000 de persoane în plus sunt expuse la un nivel de zgomot ridicat zi-seară-noapte (peste70 dB(A)), iar alte 231.000 de persoane sunt afectate pe timpul nopţii (peste 60 dB(A))", se explică în referat, potrivit Agerpres.

