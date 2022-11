Una rece, una caldă pentru românii cu credite, după decizia BNR: Ultima decizie de majorare

Un raport al Departamentului de Cercetare din BCR, coordonat de economistul șef al băncii, Ciprian Dascălu, arată că majorarea din urmă cu o zi a dobânzii de referință, la 6,75%, ar putea fi ultima din ciclul de măsuri implementate de Banca Națională a României pentru a stăvili eventuala criză economică.

”Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 8 noiembrie 2022, a hotărât următoarele:

- majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,75 la sută pe an, de la 6,25 la sută pe an, începând cu data de 9 noiembrie 2022;

- majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75 la sută pe an, de la 7,25 la sută pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75 la sută, de la 5,25 la sută pe an, începând cu data de 9 noiembrie 2022;

- păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;

- menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit” anunța BNR marți.

”Banca Naţională a României (BNR) a majorat luni rata dobânzii de politică monetară cu 50 de puncte de bază la 6,75%, conform aşteptărilor. Sondajul Bloomberg era împărţit: 8 din 16 contributori se aşteptau la o creştere de 75 de puncte de bază, 7 analişti vedeau una de 50 de puncte de bază, iar un răspuns la sondaj anticipa 25 de puncte de bază. Rata pentru facilitatea de creditare, care rămâne instrumentul relevant pentru o politică de control ferm al lichidităţii, a fost crescută la 7,75%. În viziunea noastră, acesta este sfârşitul ciclului de majorare a ratelor de dobândă, cel puţin pentru o perioadă, dar considerăm că BNR va rămâne deschisă la noi majorări, dacă datele macro indică nevoia acestui lucru” arată raportul BCR citat, conform Agerpres.

Analiştii BCR precizează că BNR vorbeşte de o cvasi-stagnare a economiei în T3 şi T4, dar şi despre faptul că inflaţia va rămâne de două cifre până în prima jumătate a anului 2024.



”Se consemnează faptul că traiectoria inflaţiei în viziunea BNR va fi peste aşteptările prezentate în raportul din vară, iar noile prognoze vor fi publicate luni într-o conferinţă de presă a guvernatorului Mugur Isărescu. Pe termen scurt, se anticipează un platou al inflaţiei în T4 2022, urmat de o inversare a trendului în prima jumătate a anului 2023. Exporturile de bunuri au crescut cu 34,1% în termeni anuali în luna septembrie, iar importurile au fost mai mari cu 36,2%. Prin urmare, deficitul comercial s-a adâncit cu 42,5% faţă de luna septembrie a anului trecut”, mai arată analiza.



Astfel, pentru întreg trimestru al treilea, deficitul comercial este cu 58,6% mai mare raportat la trimestrul trei al anului precedent.



”Creşterea preţurilor energetice la nivel internaţional a avut cea mai mare importanţă în adâncirea dezechilibrului balanţei comerciale. Pentru acest an avem o estimare de deficit de cont curent de 9,1% din PIB, în creştere de la 7% în 2021, în special ca urmare a deteriorării balanţei comerciale a bunurilor”, se mai precizează în raport.



În ultima săptămână, indicele BET a avansat cu 3,67%, pe fondul creşterilor majorităţii indicilor globali şi regionali.



Astfel, Austria a urcat cu 7,1%, Polonia cu 7,06%, Cehia cu 4,42% şi Ungaria cu 6,72%. Croaţia şi Slovenia au afişat scăderi, cu -0,77% şi respectiv cu - 1,04%. Indicii globali au crescut astfel: MSCI EM cu 3,09%, MSCI EMEA cu 3,1% şi MSCI World cu 2,2%.



În ultima săptămână, dintre acţiunile de pe tabloul principal s-a remarcat schimbarea valorii acţiunilor ONE, ca urmare a creşterii capitalului social. În teritoriu pozitiv, avansurile cele mai mari au fost afişate de BRD cu 8,96%, Transelectrica cu 7,56%, Romgaz cu 6,11%, şi FP cu 4,72%.



Au mai crescut şi Sphera cu 2,82%, BT cu 2,66%, Electrica cu 2,29%, Transgaz şi Conpet, fiecare cu 2,22%, TTS cu 2,18%, Alro cu 2,17% şi BVB cu 1,53%. Medlife a pierdut 1,22%, în timp ce restul acţiunilor au suferit schimbări mai mici de 1%.

