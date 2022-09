Un virus al maimuţelor riscă să treacă la om, atenţionează cercetători americani

O familie de virusuri, deja endemică în rândul primatelor africane sălbatice şi cunoscută drept cauzând simptome letale asemănătoare Ebola, este „pregătită” să treacă la om şi să se transforme într-o nouă pandemie pentru animale şi populaţie, avertizează o cercetare efectuată de Universitatea Colorado din Boulder şi publicată vineri în revista Cell, relatează agenţia EFE.

Acest virus de tipul arteriviridae, considerat o ameninţare critică pentru maimuţele din specia Macac, nu a infectat până în prezent nicio fiinţă umană, dar autorii studiului cer vigilenţă din partea comunităţii sanitare mondiale, pentru a preveni o nouă pandemie.

„Acest virus de origine animală a descoperit cum să pătrundă în celulele umane, cum să se multiplice şi să ocolească unele dintre cele mai importante mecanisme imunitare care speram că ne-ar proteja de un virus provenit de la animale. Iar acesta este un lucru destul de rar, remarcă autoarea principală a cercetării, Sara Sawyer, specializată în biologie moleculară.

În lumea întreagă există mii de virusuri care se transmit numai între animale, dar în ultimele decenii tot mai multe dintre aceste virusuri au reuşit să treacă la om, cum este cazul Sindromului Respirator din Orientul Mijlociu (MERS) în anul 2012, cel al coronavirusului Sindromul Respirator Acut Sever (SARS-CoV) în 2003 şi cel al SARS-CoV-2, care a provocat în 2019-2020 pandemia COVID-19 aflată în desfăşurare, notează Agerpres.

Citește și...

Rafila: Un comportament responsabil al fiecărui cetăţean e să aibă iod la domiciliu

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat că aşteaptă statistica pentru luna septembrie cu numărul celor care au ridicat pastilele de iod.

„Pentru luna august, interesul pentru această substanţă, care este extrem de simplu de procurat, este gratuită, este pusă la dispoziţia populaţiei, este ceva mai mare”, a spus Alexandru Rafila.

Ministrul Alexandru Rafila a mai precizat: „Mai ales în contextul complicat al conflictului din Ucraina, cred că un comportament responsabil al fiecărui cetăţean este să aibă această substanţă la domiciliu, pentru că administrarea ei nu este necesară în mod obişnuit dar, sigur, într-o situaţie de criză, e bine să nu cauzeze o nouă criză, cea a distribuţiei, care nu este posibil de realizat într-un timp scurt.”

Citește și...

Ministrul Alexandru Rafila, despre normativele de personal din domeniul medical: Sunt vechi și trebuie adaptate realităţii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, recent, că normativele de personal din domeniul medical care sunt vechi trebuie adaptate realităţilor.

„Important este să înţelegem că normativele de personal - fie că discutăm despre personalul medical sau despre alte categorii de personal care îşi desfăşoară activitatea în domeniul sănătăţii - trebuie adaptate realităţii. Vedem că sunt multe lucruri care nu se mai potrivesc. Probabil că în viitor o să ajungem şi la o zonă de flexibilizare a secţiilor de spital. Aceste secţii care în mod tradiţional au un anumit număr de paturi şi deservesc exclusiv pacienţi cu anumite tipuri de patologii. Trebuie să devină flexibilă şi să se adapteze nevoilor de servicii medicale dintr-un anumit moment. Este clar că aceste normative de personal care sunt destul de vechi trebuie şi ele adaptate realităţilor", a spus ministrul Alexandru Rafila.

De asemenea, acesta a amintit de adoptarea unui act legislativ legat de posibilitatea de a finanţa serviciile de telemedicină. Potrivit ministrului, în cursul acestui an sau la începutul anului viitor va exista o foarte mare deschidere pentru extinderea serviciilor de telemedicină.



„A trecut acum un act legislativ legat de posibilitatea de a finanţa serviciile de telemedicină. Cred că lucrurile sunt pe repede înainte. (...) Important este că noi deja am promovat legislaţia care face posibilă dezvoltarea acestor servicii şi finanţarea acestor servicii (...). Este clar că încă din cursul acestui an, începutul anului viitor va exista o foarte mare deschidere pentru extinderea serviciilor de telemedicină mai ales că discutăm tot timpul despre accesul pacienţilor la servicii de sănătate, pe de o parte. Pe de altă parte, discutăm de deficitul de resurse umane în anumite zone şi este clar că telemedicina este unul dintre răspunsurile normale, coerente. Mai mult, există şi o strategie la nivelul OMS. Regiunea europeană a organizaţiei promovează o astfel de politică de extindere a accesului la servicii de telemedicină", a adăugat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News