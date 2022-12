Un urs se bălăcește de zor într-o baltă din Munții Bucegi / video viral

Imagini cu un urs care se bălăcește dintr-un ochi de apă într-o pădure din Parcul Natural Bucegi au devenit virale pe internet. Clipul video a fost obținut cu ajutorul unei camere de monitorizare instalată de specialiștii Romsilva din cadrul administrației parcului.

Urșii au habitatul în pădurile întinse de munte și cele dese din zonele deluroase. În căutarea hranei, urșii fac deplasări lungi, folosindu-și toate simțurile, în special cel olfactiv, foarte dezvoltat. Urșii au centrul mirosului din creier de cinci ori mai dezvoltat decât cel al omului și mii de receptori ai mirosului în zona foselor nazale. Hrana lor este predominant vegetală, dar se hrănesc și cu pești, cervide, mamifere mici, până la păsări sau ouă de păsări și insecte.

Pădurile din Parcul Natural Bucegi asigură faunei toate condițiile de hrană, adăpost și liniște necesare unui habitat sănătos.

Romsilva – Administrația Parcului Natural Bucegi, situat în centrul țării, este unul din cele 22 de parcuri administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Parcul are o suprafață de peste 32.000 de hectare, din care aproape 21.500 de hectare sunt păduri, conform BizBrașov.

„Suvenir” din Covasna și Harghita. O firmă vinde excremente de urs la conservă. Produsul poate fi „modelat ca plastilina” și e autentic secuiesc, afirmă comercianții

Un produs aflat la vânzare în judeţele Covasna şi Harghita i-a lăsat fără cuvinte pe comisarii Protecţiei Consumatorilor Covasna: excremente de urs… la conservă. Produsul, care se vinde pe post de „suvenir” cu suma de 40 de lei, a fost descoperit într-un local din municipiul Târgu Secuiesc, iar firma producătoare este Lixid Project, compania care produce berea şi chipsurile „Csíki Sör” şi „Csíki Csipsz”.

O cutie cu „Urme de urs” are circa 30 de grame de conţinut, iar firma producătoare garantează că excrementele sunt autentic-secuieşti.

Contactat telefonic, comisarul-şef adjunct al Protecţiei Consumatorilor Covasna a explicat că produsul nu poate fi retras de la comercializare, întrucât pe ambalaj este specificat clar faptul că nu este destinat consumului uman. Cu toate acestea, conţinutul poate fi scos din conservă şi „modelat ca plastilina”, astfel că, de exemplu, un copil lăsat nesupravegheat l-ar putea foarte uşor ingera.

„Se vinde la noi în judeţ, am găsit la Târgu Secuiesc, într-un bar care are franciza celor de la Lixid Project, cei care fac berea Csíki Sör şi chipsurile cu aceeaşi denumire. Am înţeles că e un fel de suvenir, nu au putut să ne dea o explicaţie. Se dă şi un termen de valabilitate, care e aiurea, nu înţeleg la ce să dai termen de valabilitate dacă nu este produs alimentar. Traducerea nu este completă, se afirmă acolo că este produs secuiesc, produs în Székelyföld şi că se poate lucra cu el, se poate lua în mână şi mula ca o plastilină, aşa mi s-a explicat (citește continuarea și vezi imaginile AICI).

