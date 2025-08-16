Data publicării:

Un turist englez a murit pe Platoul Bucegi

Un incident tragic a avut loc sâmbătă pe Platoul Bucegi, unde un turist englez, în vârstă de 70 de ani, și-a pierdut viața după ce a suferit un stop cardio-respirator în timpul unei drumeții. Zona montană, deși spectaculoasă și căutată de turiștii români și străini deopotrivă, s-a transformat într-un loc al dramatismului, unde fiecare secundă a contat, dar eforturile salvatorilor nu au reușit să schimbe deznodământul.

Salvamont Prahova a anunțat printr-o postare pe pagina oficială de Facebook că apelul de urgență a fost recepționat prin 112. Persoana care a sunat a semnalat faptul că bărbatul, aflat pe Platoul Bucegi, a intrat brusc în stop cardio-respirator. Echipa de intervenție aflată la Baza Salvamont Baba Mare a pornit imediat către locul indicat. Salvamontiștii, care sunt obișnuiți cu situații-limită în zona montană, au ajuns în doar câteva minute și au început protocolul de resuscitare.

„S-a utilizat și defibrilatorul din dotare, echipa încercând să restabilească funcțiile vitale ale turistului”, au precizat reprezentanții Salvamont. În astfel de situații, rapiditatea intervenției este crucială, iar faptul că echipa se afla de serviciu în apropiere a făcut posibilă începerea manevrelor într-un timp foarte scurt.

Totuși, starea pacientului a rămas critică, iar pentru a spori șansele de salvare a fost solicitat un elicopter de la Punctul de Operare Aeromedicală (POA) Brașov. Aeronava a decolat imediat și a reușit să ajungă la caz în aproximativ 25 de minute, un timp considerat foarte bun având în vedere condițiile de relief și distanța.

Echipajul medical de pe elicopter a preluat manevrele de resuscitare, continuând eforturile depuse deja de salvamontiști. Medicii au încercat cu toate resursele disponibile să îl readucă la viață pe turist, însă organismul său nu a mai răspuns. După minute lungi de încercări repetate, s-a constatat decesul.

Potrivit protocolului, trupul neînsuflețit al bărbatului va fi transportat terestru de către salvatorii montani până la Piatra Arsă, de unde urmează să fie preluat de Institutul de Medicină Legală (IML). Procedura este una standard în cazurile de acest tip, fiind necesară pentru stabilirea cauzelor exacte ale decesului și pentru demararea formalităților legale.

Traseele dificile din Bucegi nu sunt pentru începători

 

Moartea turistului englez readuce în atenție riscurile pe care le implică drumețiile montane, mai ales pentru persoanele în vârstă sau cu probleme medicale cunoscute. Platoul Bucegi, cu altitudinile sale ridicate și efortul fizic cerut de parcurgerea traseelor, poate pune o presiune suplimentară asupra organismului. Chiar și turiști antrenați sau obișnuiți cu astfel de trasee pot întâmpina probleme în condiții neașteptate.

Autoritățile recomandă tuturor celor care aleg să viziteze zona montană să fie foarte atenți la starea lor de sănătate, să aibă la ei apă, alimente, echipament adecvat și, pe cât posibil, să evite traseele dificile dacă se știu cu afecțiuni cardiovasculare. Totodată, Salvamont subliniază importanța echipamentului medical de urgență și a prezenței bazelor operative, care pot interveni rapid și pot face diferența între viață și moarte.

Tragedia de pe Platoul Bucegi nu este un caz singular. În fiecare an, salvamontiștii se confruntă cu situații similare, în care turiștii, fie din lipsă de pregătire, fie din cauza unor afecțiuni medicale, cedează în fața efortului depus pe munte. Chiar dacă infrastructura de salvare este una tot mai bine pusă la punct, există cazuri în care, din păcate, chiar și intervențiile rapide nu mai pot salva viața pacientului.

