Un turist din Bucureşti a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului - VIDEO

Un turist din Bucureşti, grav rănit după ce a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului.

Un turist de 58 de ani din Bucureşti a fost grav rănit, sâmbătă seară, după ce a căzut 30 de metri din poteca de pe Valea Cerbului, acesta fiind recuperat de o echipă formată din zece salvatori montani, transmite Agerpres.



"Zece salvatori montani au intervenit pentru recuperarea unui turist în vârstă de 58 ani, din Bucureşti, care a avut ghinionul să alunece şi să cadă mai bine de 30 m, pe Valea Cerbului, din poteca marcată. A suferit o fractură de bazin, ce a necesitat imobilizare şi transport atent", a informat, duminică, Salvamont Prahova într-o postare pe Facebook.

Turistul era echipat corespunzător pentru traseul respectiv





Potrivit sursei citate, turistul era parte dintr-un grup format din patru persoane, echipate corespunzător pentru traseul respectiv.



"Apelul de urgenţă a fost la ora 20:45, iar misiunea de salvare s-a încheiat la 3:40, prin predarea la ambulanţă a pacientului", precizează Salvamont Prahova.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News