Accident mortal: Un tânăr român s-a înecat, după ce a căzut într-un canal din care pescuia

Un moment de neatenție i-a fost fatal lui Florin Manea, un tânăr român aflat în vizită la prieteni în Tavazzano. Deși pompierii, poliția și serviciile de salvare au intervenit rapid, viața sa nu a mai putut fi salvată.

Florin Manea, în vârstă de 20 de ani, se afla duminică dimineață la pescuit împreună cu prietenii săi, pe malul unui canal navigabil din Cremona, Italia. Potrivit primelor informații, oferite de presa italiană, tânărul ar fi alunecat în apă în timp ce încerca să-și găsească o poziție mai bună pentru pescuit.

Prietenii săi au observat imediat incidentul, însă nu au reușit să intervină. Canalul era dificil de accesat, având maluri de beton abrupte și alunecoase, ceea ce a îngreunat orice încercare de salvare directă. Singura soluție a fost alertarea agenției regionale de urgență.

Intervenția de salvare

Echipajele de pompieri au sosit primele la fața locului, mobilizând o barcă pneumatică pentru căutări. Ulterior, au intervenit și scafandri specializați din Milano, care au reușit să îl localizeze pe tânăr abia în jurul prânzului.

Florin Manea a fost adus la mal, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Masajul cardiac a fost aplicat timp îndelungat, însă toate eforturile s-au dovedit zadarnice.

În ciuda mobilizării pompierilor, poliției și serviciilor aeriene de urgență, tragedia nu a putut fi evitată. Tânărul român și-a pierdut viața, lăsând în urmă o familie îndurerată și prieteni șocați de cele întâmplate.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului, însă primele date indică o moarte accidentală, provocată de alunecare și imposibilitatea de a se agăța de malurile abrupte ale canalului.