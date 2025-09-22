€ 5.0753
|
$ 4.3117
|
 
Data actualizării: 17:28 22 Sep 2025 | Data publicării: 17:26 22 Sep 2025

Accident mortal: Un tânăr român s-a înecat, după ce a căzut într-un canal din care pescuia

Autor: Alexandra Curtache
politistii-din-tulcea-si-constanta-au-descins-in-delta-dunarii--operatiune-impotriva-pescuitului-ilegal-3_09842500
 

Un tânăr român de 20 de ani s-a înecat duminică dimineață într-un canal navigabil din Cremona, după ce a căzut accidental în apă în timp ce pescuia cu prietenii.

Un moment de neatenție i-a fost fatal lui Florin Manea, un tânăr român aflat în vizită la prieteni în Tavazzano. Deși pompierii, poliția și serviciile de salvare au intervenit rapid, viața sa nu a mai putut fi salvată.

Florin Manea, în vârstă de 20 de ani, se afla duminică dimineață la pescuit împreună cu prietenii săi, pe malul unui canal navigabil din Cremona, Italia. Potrivit primelor informații, oferite de presa italiană,  tânărul ar fi alunecat în apă în timp ce încerca să-și găsească o poziție mai bună pentru pescuit.

Prietenii săi au observat imediat incidentul, însă nu au reușit să intervină. Canalul era dificil de accesat, având maluri de beton abrupte și alunecoase, ceea ce a îngreunat orice încercare de salvare directă. Singura soluție a fost alertarea agenției regionale de urgență.

Intervenția de salvare

Echipajele de pompieri au sosit primele la fața locului, mobilizând o barcă pneumatică pentru căutări. Ulterior, au intervenit și scafandri specializați din Milano, care au reușit să îl localizeze pe tânăr abia în jurul prânzului.

Florin Manea a fost adus la mal, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Masajul cardiac a fost aplicat timp îndelungat, însă toate eforturile s-au dovedit zadarnice.

În ciuda mobilizării pompierilor, poliției și serviciilor aeriene de urgență, tragedia nu a putut fi evitată. Tânărul român și-a pierdut viața, lăsând în urmă o familie îndurerată și prieteni șocați de cele întâmplate.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului, însă primele date indică o moarte accidentală, provocată de alunecare și imposibilitatea de a se agăța de malurile abrupte ale canalului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

inecat
deces
pescuit
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Avantajele unei consultanțe cu acces la know-how internațional
Publicat acum 7 minute
Bucharest Fringe - Maratonul teatrului independent – Ediția a 15-a a premiat autenticitatea. Iată câștigătoriil
Publicat acum 10 minute
Știai că persoanele căsătorite suferă de obicei de aceleași afecțiuni de sănătate mintală? Iată de ce
Publicat acum 27 minute
Ce trebuie să faci dacă o cafea îți face inima să bată mai repede
Publicat acum 41 minute
Daniel David, ministrul Educației, în câteva minute, la DC News / video live
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 20 Sep 2025
Iluzia păcii s-a spulberat: Rusia a anunțat că se pregătește deja pentru următorul război
Publicat acum 20 ore si 37 minute
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat acum 20 ore si 29 minute
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close