Un șofer rupe barierele de la trecerea cu calea ferată și intră în alte două mașini - VIDEO

Un conducător auto a forțat trecerea la nivel cu calea ferată, spulberând barierele și ignorând semnalele de avertizare.

Un accident grav la trecerea la nivel cu calea ferată a avut loc la finalul săptămânii trecute, în localitatea Pasărea, județul Ilfov, transmite CFR Infrastructură.

Un șofer a ignorat semnalele acustice și luminoase la trecerea la nivel cu calea ferată de la kilometrul feroviar 23+100, a forțat traversarea și a distrus barierele coborâte, punându-și viața în pericol, precum și pe cea a persoanelor aflate în alte două mașini care așteptau în cealaltă parte a barierelor.

CFR Infrastructură atrage atenția că gesturile de inconștiență sau teribilism la trecerile la nivel cu calea ferată pun în pericol viața conducătorilor auto, pot provoca tragedii în rândul pasagerilor feroviari și al celorlalți participanți la trafic, generează întârzieri și perturbări în traficul rutier și feroviar și produc pagube semnificative infrastructurii feroviare.

114 accidente la nivel cu calea ferată, într-un singur an

Pentru a preveni astfel de tragedii, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat, la data de 27 februarie 2025, campania de conștientizare intitulată „Fii precaut! Trecerea la nivel nu iartă greșelile!”

Datele oficiale arată că, în 2024, la trecerile la nivel cu calea ferată s-au produs 114 accidente, soldate cu 28 de răniți și 14 persoane decedate. Principalele cauze au fost graba, neatenția și ignorarea semnalizării rutiere.

Campania subliniază faptul că un tren care circulă cu 100 km/h are nevoie de minimum 800-1000 de metri pentru a opri complet și că viteza trenului poate fi înșelătoare, ceea ce pare departe ajunge mult mai repede decât se estimează. Semnalele luminoase și acustice nu sunt opționale, ci ele salvează vieți.

Totodată, compania recomandă oprirea și asigurarea înainte de traversare, respectarea semnalelor luminoase și acustice și evitarea forțării barierelor.

