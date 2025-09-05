Un singur obicei la toaletă ar putea crește riscul de hemoroizi

Vești proaste pentru toți cei care își iau telefonul cu ei la baie. Un obicei aparent inofensiv, dar extrem de răspândit, ar putea crește riscul de apariție a hemoroizilor cu aproape 50%, potrivit unui studiu publicat recent.

Dacă bunicii noștri citeau ziare sau reviste la toaletă, generațiile mai tinere au transformat acest obicei într-un „ritual digital”. Astăzi, majoritatea oamenilor nu își imaginează să intre la baie fără smartphone, iar derularea nesfârșită pe rețelele sociale a devenit o obișnuință.

Un sondaj YouGov arată că 57% dintre britanici folosesc telefonul mobil la toaletă, iar termenii „doomscrolling on the loo” sau „bathroom camping” descriu perfect acest fenomen global, conform Ladbible.

Ce sunt hemoroizii și cum apar

Hemoroizii, cunoscuți și sub denumirea de „piles”, sunt noduli care se formează în rect sau în jurul anusului. Printre simptomele frecvente, menționate de NHS, se numără:

- mâncărime intensă în jurul anusului,

- sângerare cu sânge roșu aprins,

- noduli dureroși,

- eliminare de mucus.

Deși sunt adesea asociați cu dieta, constipația sau sedentarismul, cercetătorii atrag atenția că și timpul petrecut pe toaletă este un factor de risc major.

O echipă de la Beth Israel Deaconess Medical Centre, condusă de dr. Chethan Ramprasad, a analizat 125 de pacienți supuși colonoscopiilor. Rezultatele arată clar:

- 66% dintre respondenți folosesc telefonul pe toaletă,

- 37% dintre aceștia stau peste cinci minute derulând pe ecran,

- comparativ, doar 7,1% dintre cei care nu folosesc smartphone-ul petrec mai mult de cinci minute în baie.

Concluzia? Utilizarea smartphone-ului la toaletă crește riscul de hemoroizi cu 46%.

De ce e periculos să stai prea mult pe toaletă

Explicația medicală este simplă: șederea prelungită pe vasul de toaletă pune presiune suplimentară asupra venelor rectale. În combinație cu efectul gravitației, se creează un mediu favorabil apariției hemoroizilor.

Dr. Farah Monzur, citată de CNN, recomandă să nu petrecem mai mult de 5–10 minute la baie, ceea ce înseamnă că poate fi momentul să lăsăm telefonul în altă cameră.

Un simplu obicei zilnic, aparent banal, poate avea consecințe neplăcute asupra sănătății. Dacă vrei să reduci riscul de hemoroizi, cea mai simplă soluție este să renunți la scrolling-ul pe telefon în timp ce ești la baie.

Pe scurt: cu cât stai mai puțin pe toaletă, cu atât îți protejezi mai bine sănătatea.

