Un raport ONU dezvăluie ce se întâmplă cu civilii ucraineni în facilitățile rusești

Raportul său detaliază cazuri de simulări de execuții, șocuri electrice și aplicarea unor poziții de stres prelungit asupra cetățenilor ucraineni pentru fapte care nu constituiau infracțiuni, precum criticarea invaziei Rusiei, care în unele cazuri s-au dovedit fatale.

„Este vorba despre tortură răspândită și sistematică. Ea a fost documentată în fiecare regiune a teritoriilor ocupate, precum și în zeci de regiuni din Federația Rusă”, a declarat Danielle Bell, șefa Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina, într-o conferință de presă la Geneva, prezentând raportul de 22 de pagini.

Misiunea diplomatică a Rusiei la Geneva a redirecționat întrebările legate de raport către Ministerul de Externe, care nu a oferit imediat un comentariu. Anterior, Rusia a negat folosirea torturii sau a altor forme de tratamente rele împotriva deținuților.

Raportul ONU se bazează pe interviuri cu 215 foști deținuți, care au oferit relatări detaliate despre perioada de captivitate de la invazia Rusiei, în 2022.

Biroul ONU precizează că nu a avut acces la cele 114 facilități de detenție indicate pe o hartă în părțile ocupate ale Ucrainei și în 28 de regiuni ruse. Unele dintre aceste centre adăpostesc prizonieri de război ucraineni, care, potrivit ONU, au fost de asemenea torturați.

Ucraina afirmă că aproximativ 15.000 de civili au fost reținuți de Rusia din 2022, dintre care cel puțin 1.800 rămân în detenție. Bell a spus că biroul său a confirmat cel puțin 400 de detenții în curs, dar că amploarea reală este probabil mult mai mare.

Tortura a avut loc frecvent în timpul interogatoriilor inițiale, dar și în viața de zi cu zi, unde se aplicau bătăi regulate, iar deținuții erau obligați să meargă în poziții aplecate, a precizat Bell.

„Acestea nu au fost incidente întâmplătoare și ar fi fost imposibil ca cei responsabili să nu știe că se întâmplă astfel de abuzuri”, a declarat ea jurnaliștilor din Kiev.

În unele cazuri, medicii din facilitățile rusești au participat la tortură sau au ignorat cererile de ajutor ale deținuților pentru simptomele cauzate de tortură. Biroul său a confirmat până acum 36 de decese cauzate de tortură, condiții precare sau lipsa accesului la îngrijiri medicale.

Organismele ONU au documentat anterior câteva cazuri de tratamente rele aplicate de forțele ucrainene asupra deținuților ruși, iar Kievul a declarat că va investiga orice încălcare a drepturilor omului.