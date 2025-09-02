Un oraș din România a interzis coroanele funerare artificiale. Primăria dă vina pe cheltuielile uriașe

Într-un context marcat de discuții aprinse privind tăierile bugetare, autoritățile din orașul Cavnic, din județul Maramureș, au luat o decizie neobișnuită: interzicerea coroanelor funerare din materiale artificiale.

Potrivit hotărârii Consiliului Local, administrația locală cheltuia sume considerabile pentru strângerea și eliminarea coroanelor din plastic și alte materiale sintetice. Acestea rămâneau pe morminte aproximativ șase săptămâni după fiecare înmormântare, iar apoi responsabilitatea gestionării revenea Primăriei.

Reprezentanții autorităților susțin că banii erau cheltuiți inutil, întrucât familiile plăteau inițial prețul coroanelor, iar ulterior erau nevoite să suporte și taxele suplimentare pentru ridicarea lor, conform bunaziuamaramures.ro.

Măsura, adoptată de Consiliul Local, a intrat în vigoare pe 1 septembrie și se aplică atât în oraș, cât și în cele 11 cimitire de pe raza localității.



Florile naturale, alternativa propusă

În locul aranjamentelor artificiale, Primăria Cavnic recomandă depunerea de flori naturale, considerate mai decente, mai ușor de gestionat și mai prietenoase cu mediul. Autoritățile spun că această soluție nu doar că reduce cheltuielile, dar contribuie și la păstrarea unui aspect mai curat al cimitirelor.

Pentru a sprijini familiile aflate în doliu și pentru a încuraja gesturile de solidaritate, Primăria a decis instalarea unor cutii de donații în capelele mortuare din oraș. În acest fel, cei care doresc să fie alături de familie o pot face printr-un ajutor concret, în locul cheltuielilor cu coroane artificiale.

Deși măsura este justificată prin prisma costurilor și a protecției mediului, decizia a generat și controverse. Unii localnici consideră că interdicția limitează libertatea de alegere și tradițiile funerare, în timp ce alții salută inițiativa ca fiind una practică și benefică pe termen lung.

Cert este că, în plin scandal al tăierilor bugetare, Cavnic devine primul oraș din Maramureș care alege să reducă cheltuielile printr-o astfel de reglementare, mutând accentul de la decorațiuni costisitoare la gesturi de solidaritate și sprijin direct pentru familiile îndoliate.

