Un nou cutremur a zguduit astăzi Istanbulul

Un nou cutremur s-a resimțit astăzi în Istanbul.

Seismul a avut o magnitudine de 5 pe Richter. A zguduit, astăzi, clădirile din Istanbul, capitala comercială a Turciei și cel mai mare oraș al țării. Unele persoane s-au speriat și au ieșit pe străzi, transmite Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă (AFAD).



Nu au fost raportate imediat pagube grave în oraşul cu 16 milioane de locuitori, a declarat pe reţeaua ”X”, biroul guvernatorului Istanbulului, precizând că echipele sale aflate pe teren au început inspecţiile.



Cutremurul s-a produs la ora locală 14:55 (11:55 GMT) în Marea Marmara, la sud-vest de Istanbul şi în apropierea staţiunii Marmaraereglisi, de-a lungul unei falii geologice considerate de mult timp un risc pentru oraş.

În aprilie, peste 150 de persoane au fost rănite după ce au sărit din clădiri în urma unui cutremur cu magnitudinea 6,2 grade care a zguduit Istanbulul, unul dintre cele mai puternice seisme resimţite în oraş în ultimii ani.



În urmă cu doi ani, Turcia a suferit cel mai mortal şi mai distrugător seism din istoria sa modernă. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 produs în februarie 2023 a ucis peste 55.000 de persoane şi a rănit peste 107.000 în sudul Turciei şi nordul Siriei, notează Agerpres.