€ 5.0837
|
$ 4.3258
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 16:45 02 Oct 2025 | Data publicării: 16:44 02 Oct 2025

Un nou cutremur a zguduit astăzi Istanbulul
Autor: Roxana Neagu

turcia-steag_75005100 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @12photostory
 

Un nou cutremur a zguduit Istanbulul.

Un nou cutremur s-a resimțit astăzi în Istanbul. 

Seismul a avut o magnitudine de 5 pe Richter. A zguduit, astăzi, clădirile din Istanbul, capitala comercială a Turciei și cel mai mare oraș al țării. Unele persoane s-au speriat și  au ieșit pe străzi, transmite Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă (AFAD).

Nu au fost raportate imediat pagube grave în oraşul cu 16 milioane de locuitori, a declarat pe reţeaua ”X”, biroul guvernatorului Istanbulului, precizând că echipele sale aflate pe teren au început inspecţiile.

Cutremurul s-a produs la ora locală 14:55 (11:55 GMT) în Marea Marmara, la sud-vest de Istanbul şi în apropierea staţiunii Marmaraereglisi, de-a lungul unei falii geologice considerate de mult timp un risc pentru oraş.

Citește și: Cutremur în Turcia: Zborurile din Istanbul, afectate


În aprilie, peste 150 de persoane au fost rănite după ce au sărit din clădiri în urma unui cutremur cu magnitudinea 6,2 grade care a zguduit Istanbulul, unul dintre cele mai puternice seisme resimţite în oraş în ultimii ani.

În urmă cu doi ani, Turcia a suferit cel mai mortal şi mai distrugător seism din istoria sa modernă. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 produs în februarie 2023 a ucis peste 55.000 de persoane şi a rănit peste 107.000 în sudul Turciei şi nordul Siriei, notează Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

istanbul
cutremur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
"Legea e pentru fraieri"! Sindicaliștii din Guvern, atac la Mihai Jurca: 17 mașini noi pentru consilieri, pe timp de "austeritate"
Publicat acum 7 minute
Dezastrul găsit de ministrul Rogobete la Spitalul Sf. Maria din Iași. Nimeni nu știe cum a fost angajată șefa ATI
Publicat acum 18 minute
Trump, ironizat de premierul albanez. Dialog savuros cu Macron - VIDEO
Publicat acum 23 minute
Ce să faci ca să nu ți se mai aburească ochelarii. Trucul simplu care chiar funcționează
Publicat acum 39 minute
Cine este Nistor Andrei, noul prefect al Capitalei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat pe 30 Sep 2025
Uraganul Gabriel aduce vreme caldă în România. Schimbare importantă de vreme după răcirea accentuată
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close