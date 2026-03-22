Un ministru britanic nu crede că Iranul poate să atace Europa cu rachete

Un ministru din cabinetul britanic, Steve Reed, însărcinat cu portofoliul locuinţelor, a contestat duminică posibilitatea ca Iranul să atace Europa cu rachete balistice, deşi două astfel de rachete au fost lansate spre baza americano-britanică Diego Garcia, situată în Oceanul Indian la circa 4.000 de kilometri de Iran, conform acestui ministru neexistând nicio evaluare care să indice vreo pregătire a Iranului pentru un astfel de atac în Europa, sau cel puţin că ar avea capacitatea de a-l efectua, iar dacă totuşi s-ar întâmpla acest lucru Marea Britanie dispune de sisteme antiaeriene suficient de capabile pentru a se apăra, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Una dintre drone, doborâtă

Conform oficialilor americani, una dintre cele două rachete iraniene lansate spre baza americano-britanică Diego Garcia a fost doborâtă, iar cealaltă a căzut în ocean. Chiar dacă atacul iranian efectuat vineri asupra acestei baze folosite de aviaţia americană în bombardamentele comune cu Israelul împotriva Iranului a eşuat, Teheranul a infirmat estimările occidentale care susţineau că raza maximă de acţiune a rachetelor sale balistice ar fi de cel mult aproximativ 2.000 de kilometri. Dacă Iranul mai dispune de astfel de rachete, acestea ar avea aşadar o rază de acţiune suficientă pentru a ajunge chiar şi până la Londra.

Armata israeliană a postat sâmbătă pe reţelele de socializare după acest atac un mesaj în care afirmă că Iranul are rachete "ce pot ajunge la Londra, Paris sau Berlin", mesaj care a precedat un apel prin care premierul israelian Benjamin Netanyahu a chemat duminică şi alte ţări să se alăture războiului pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului.

"Nu există nicio evaluare care să susţină ceea ce se spune", a contestat toate acestea ministrul britanic pentru locuinţe, Steve Reed, într-un interviu acordat duminică postului BBC.

"Nu am cunoştinţă despre absolut nicio evaluare că ei (iranienii n.red) măcar ar încerca să ţintească Europa, cu atât mai puţin că ar putea să o facă", a insistat Steve Reed.

Steve Reed: "Avem cea mai bună armată din lume"

otuşi, în cazul în care s-ar întâmpla, a adăugat el, Marea Britanie dispune de sisteme defensive care vor putea apăra ţara. "Avem cea mai bună armată din lume. Suntem perfect capabili să ne protejăm ţara", a susţinut ministrul britanic Steve Reed.

Într-un interviu separat, acordat postului Sky News, el a spus că preşedintele american Donald Trump a vorbit exclusiv în numele SUA atunci când a ameninţat sâmbătă că va "distruge" centralele electrice ale Iranului dacă acesta nu va redeschide complet Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore.

Solicitat să precizeze poziţia guvernului de la Londra asupra acestui ultimatum dat Iranului de Trump, ministrul Reed a spus: "Preşedintele SUA este perfect capabil să vorbească în nume propriu şi să apere ceea ce spune". "Nu vom fi atraşi în război, dar ne vom proteja propriile interese în regiune. Vom colabora cu aliaţii noştri pentru a dezescalada situaţia", a completat oficialul britanic.

Guvernul acestuia a transmis sâmbătă, după o convorbire între premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele cipriot Nikos Christodoulides, că baza aeriană britanică Akrotiri din Cipru nu va fi folosită în operaţiunile "defensive" desfăşurate de SUA împotriva Iranului. Un hangar al bazei Akrotiri a fost lovit pe 2 martie de o dronă iraniană.

Guvernul britanic a autorizat anterior SUA să folosească baza Fairford din Anglia şi baza de pe insula Diego Garcia pentru a efectua ceea ce a prezentat drept atacuri "defensive" împotriva unor ţinte militare iraniene.