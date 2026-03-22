Un ministru britanic nu crede că Iranul poate să atace Europa cu rachete
Data actualizării: 18:53 22 Mar 2026 | Data publicării: 18:51 22 Mar 2026

Un ministru britanic nu crede că Iranul poate să atace Europa cu rachete
Autor: Giorgi Ichim

orient iran liban razboi Conflict în Orientul Mijlociu. Imagine din Liban/ Sursa foto: Agerpres

Un ministru britanic contestă posibilitatea ca Iranul să atace Europa cu rachete, în pofida lansărilor spre Diego Garcia.

Un ministru din cabinetul britanic, Steve Reed, însărcinat cu portofoliul locuinţelor, a contestat duminică posibilitatea ca Iranul să atace Europa cu rachete balistice, deşi două astfel de rachete au fost lansate spre baza americano-britanică Diego Garcia, situată în Oceanul Indian la circa 4.000 de kilometri de Iran, conform acestui ministru neexistând nicio evaluare care să indice vreo pregătire a Iranului pentru un astfel de atac în Europa, sau cel puţin că ar avea capacitatea de a-l efectua, iar dacă totuşi s-ar întâmpla acest lucru Marea Britanie dispune de sisteme antiaeriene suficient de capabile pentru a se apăra, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Una dintre drone, doborâtă

Conform oficialilor americani, una dintre cele două rachete iraniene lansate spre baza americano-britanică Diego Garcia a fost doborâtă, iar cealaltă a căzut în ocean. Chiar dacă atacul iranian efectuat vineri asupra acestei baze folosite de aviaţia americană în bombardamentele comune cu Israelul împotriva Iranului a eşuat, Teheranul a infirmat estimările occidentale care susţineau că raza maximă de acţiune a rachetelor sale balistice ar fi de cel mult aproximativ 2.000 de kilometri. Dacă Iranul mai dispune de astfel de rachete, acestea ar avea aşadar o rază de acţiune suficientă pentru a ajunge chiar şi până la Londra.

Armata israeliană a postat sâmbătă pe reţelele de socializare după acest atac un mesaj în care afirmă că Iranul are rachete "ce pot ajunge la Londra, Paris sau Berlin", mesaj care a precedat un apel prin care premierul israelian Benjamin Netanyahu a chemat duminică şi alte ţări să se alăture războiului pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului.

"Nu există nicio evaluare care să susţină ceea ce se spune", a contestat toate acestea ministrul britanic pentru locuinţe, Steve Reed, într-un interviu acordat duminică postului BBC.

"Nu am cunoştinţă despre absolut nicio evaluare că ei (iranienii n.red) măcar ar încerca să ţintească Europa, cu atât mai puţin că ar putea să o facă", a insistat Steve Reed.

Steve Reed: "Avem cea mai bună armată din lume"

otuşi, în cazul în care s-ar întâmpla, a adăugat el, Marea Britanie dispune de sisteme defensive care vor putea apăra ţara. "Avem cea mai bună armată din lume. Suntem perfect capabili să ne protejăm ţara", a susţinut ministrul britanic Steve Reed.

Într-un interviu separat, acordat postului Sky News, el a spus că preşedintele american Donald Trump a vorbit exclusiv în numele SUA atunci când a ameninţat sâmbătă că va "distruge" centralele electrice ale Iranului dacă acesta nu va redeschide complet Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore.

Solicitat să precizeze poziţia guvernului de la Londra asupra acestui ultimatum dat Iranului de Trump, ministrul Reed a spus: "Preşedintele SUA este perfect capabil să vorbească în nume propriu şi să apere ceea ce spune". "Nu vom fi atraşi în război, dar ne vom proteja propriile interese în regiune. Vom colabora cu aliaţii noştri pentru a dezescalada situaţia", a completat oficialul britanic.

Guvernul acestuia a transmis sâmbătă, după o convorbire între premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele cipriot Nikos Christodoulides, că baza aeriană britanică Akrotiri din Cipru nu va fi folosită în operaţiunile "defensive" desfăşurate de SUA împotriva Iranului. Un hangar al bazei Akrotiri a fost lovit pe 2 martie de o dronă iraniană.

Guvernul britanic a autorizat anterior SUA să folosească baza Fairford din Anglia şi baza de pe insula Diego Garcia pentru a efectua ceea ce a prezentat drept atacuri "defensive" împotriva unor ţinte militare iraniene.

Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Un ministru britanic nu crede că Iranul poate să atace Europa cu rachete
Publicat acum 27 minute
Celebra Monica Davidescu, lider de sindicat la Teatrul Naţional. Schimbările pe care le încearcă pentru actori
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Digitalizarea, dar şi reforma companiilor de stat, subiecte de discuţie între preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Oana Gheorghiu
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Cât rezistă piureul de cartofi la frigider și cum îl păstrezi corect
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Microfinanţările, aprobate instant? Directorul FNGCIMM anunţă marea schimbare pentru antreprenori
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 7 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 23: Netanyahu ordonă distrugerea podurilor Hezbollah din sudul Libanului
Publicat acum 5 ore si 33 minute
"E război pe viaţă şi pe moarte". Chirieac: România e într-o situaţie critică. Riscuri economice majore
Publicat acum 12 ore si 24 minute
BANCUL ZILEI: Farsa soției
Publicat acum 10 ore si 42 minute
Economii de câteva salarii, pierderi de miliarde: Proiect major, blocat de lipsa de personal de la Ministerul Energiei
Publicat acum 9 ore si 57 minute
Horoscop 22 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close