Un medicament care în România se dă cu rețetă, în SUA e la liber. „Faza asta e suprarealistă”

Legislația privind vânzarea lor fără rețetă nu are nicio legătură când vorbim de țări din Europa versus SUA. Acest lucru a fost explicat de o farmacistă spaniolă, care face conținut pe rețelele sociale, în timpul unei călătorii la New York, unde a mers la o farmacie.

Potrivit @infarmarte, cel mai „suprarealist” lucru pe care l-a văzut când a intrat a fost „să găsească Naloxonă la liber, fără prescripție”.

Acest medicament, explică ea, „este folosit pentru a contracara supradozele de opioide precum fentanilul”, drogul care în prezent provoacă cele mai multe supradoze mortale în America de Nord și în alte regiuni ale lumii și care a generat o criză sanitară în această țară.

În continuare, farmacista arată la cameră cutia medicamentului, care „vine cu instrucțiuni foarte clare despre cum să fie administrat persoanelor inconștiente”.

În cuvintele acestei specialiste, „este șocant, dar îți spune totodată foarte multe despre situația prin care trec oamenii aici”, continuă ea.

O altă „diferență uriașă” pe care această farmacistă spaniolă a observat-o în farmaciile americane are legătură cu suplimentele de melatonină.

„Există comprimate de 10 și chiar 12 mg, în timp ce în Spania doza maximă permisă fără rețetă este de 1,99 mg”, iar acestea se vând și în forme care nu există în Spania, precum siropurile.

„M-a surprins foarte mult și faptul că am văzut inhalatoare pentru copii cu corticosteroizi, disponibile fără rețetă pentru alergii”, ceva ce „în Spania ar fi complet de neimaginat”, a mai zis ea.

O altă curiozitate care i-a atras atenția farmacistei este că „vând paracetamolul de 500 mg ca și cum ar fi extra-puternic. Majoritatea spaniolilor îți spun că cel de 500 mg nu le face nimic și că preferă varianta de 1 gram”.

Naltrexona, 50 mg, 28 comprimate filmate

Indicații:

este utilizat ca un mijloc terapeutic suplimentar în cadrul unui tratament cuprinzător, incluzând un program psihoterapeutic pentru pacienții care suferă de dependență opioidă;

substanța activă, clorhidratul de naltrexonă, aparține unui grup de medicamente care se numesc antagoniști opioizi;

naltrexona previne senzația de euforie după consumul de opioide, iar în tratamentul pentru sindromul de întrerupere la opiacee, diminuează simptomatologia;

este utilizat ca măsură terapeutică suplimentară în cadrul unui tratament cuprinzător, incluzând un program psihoterapeutic pentru pacienții cu dependență de alcool;

efectul tratamentului cu Naltrexona Amomed reduce nevoia de alcool;

majoritatea pacienților sunt capabili să-și mențină starea de abstinență;

nu induce dependență.

Contraindicații:



Nu utilizați Naltrexona Amomed:

dacă sunteți hipersensibil la naltrexonă sau la oricare dintre celelalte componente ale Naltrexona Amomed.

Precauții:



Înainte să utilizați Naltrexona Amomed, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea:



Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.



Medicul trebuie să decidă dacă Naltrexona Amomed poate fi administrată în timpul sarcinii și al lactației, luând în calcul riscul pentru mamă și copil.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor:



Naltrexona poate afecta capacitatea mentală și/sau fizică necesară pentru efectuarea de operațiuni care pot fi periculoase, cum ar fi conducerea de vehicule sau folosirea utilajelor.

Mod de administrare:



La adulți:



Luați întotdeauna Naltrexona Amomed exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.



Doza inițială de Naltrexona Amomed este de jumătate de comprimat (25 mg) în prima zi de tratament. Apoi, doza uzuală este de un comprimat pe zi (50 mg). Medicul vă poate prescrie un alt dozaj, în funcție de cerințele dumneavoastră individuale.

Durata tratamentului:



Durata tratamentului cu Naltrexona Amomed este determinată de medic. De obicei, comprimatele de Naltrexona Amomed trebuie luate timp de 3 luni, dar în unele cazuri poate fi necesară o administrare mai îndelungată.

Utilizarea la copii și adolescenți:



Naltrexona nu trebuie administrată la copii și adolescenți sub 18 ani.

Utilizarea la persoane în vârstă:



Nu există date suficiente cu privire la siguranța și eficacitatea administrării la pacienții în vârstă.

Dacă utilizați mai mult Naltrexona Amomed decât trebuie:



În cazul supradozajului, tratamentul trebuie să fie simptomatic. Efectele induse de supradozajul cu naltrexonă nu sunt cunoscute.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Compoziție: