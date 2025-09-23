€ 5.0774
Data publicării: 23:55 23 Sep 2025

Un medic demontează mitul care circulă în jurul obezității: Acest lucru este imposibil!

Autor: Darius Mureșan
 slabire-dieta_79369400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @atlascompany
 

În jurul obezității circulă numeroase mituri care nu au suport științific, de la „metabolism lent” până la „stresul care îngrașă”. Potrivit dr Antonio Escribano Zafra, kilogramele în plus apar din cauza alimentației peste necesarul organismului.

Medicul demontează unul dintre cele mai răspândite mituri legate de obezitate: ideea că te poți îngrășa chiar dacă mănânci puțin. Specialistul afirmă că acest lucru este imposibil, deoarece surplusul de calorii se depune inevitabil sub formă de grăsime. În opinia sa, problema apare din percepția subiectivă asupra cantității de alimente consumate. Mesajul său este ferm: organismul nu minte, iar creșterea în greutate apare doar atunci când aportul caloric depășește consumul energetic, potrivit 20minutos.es

 

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

 

Sfaturi pentru persoanele care suferă de obezitate și doresc să slăbească

Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică la nivel mondial, fiind asociată cu un risc crescut de boli cardiovasculare, diabet zaharat de tip 2, afecțiuni articulare și chiar anumite forme de cancer. Dincolo de componenta medicală, această condiție are adesea un impact psihologic și social major, ceea ce face ca abordarea sa să necesite nu doar voință individuală, ci și sprijin din partea specialiștilor.

Experții în nutriție și sănătate recomandă câteva direcții esențiale pentru persoanele care își doresc să piardă în greutate.

Un prim aspect fundamental îl constituie alimentația echilibrată și personalizată. Nu există o rețetă universală care să funcționeze pentru toți, motiv pentru care planul alimentar trebuie adaptat nevoilor individuale. Este esențial ca acesta să includă alimente bogate în nutrienți și, în același timp, să evite excesele calorice provenite din produsele ultraprocesate, încărcate de zaharuri și grăsimi nesănătoase.

Un alt pilon important este activitatea fizică regulată. Mișcarea nu se rezumă doar la arderea caloriilor, ci contribuie și la menținerea masei musculare și a sănătății cardiovasculare. Specialiștii recomandă cel puțin 150 de minute de exerciții de intensitate moderată pe săptămână, însă ritmul și tipul activității trebuie alese în funcție de capacitatea fiecărei persoane și de eventualele limitări medicale.

Procesul de slăbire presupune, de asemenea, răbdare și consecvență. Pierderea în greutate nu poate fi forțată prin soluții rapide. Reducerea treptată a kilogramelor, obținută prin schimbări sustenabile în stilul de viață, este mult mai sigură și mai eficientă decât dietele restrictive, care, de cele mai multe ori, conduc la binecunoscutul efect de „yo-yo”.

Nu trebuie neglijat nici rolul monitorizării medicale și al sprijinului psihologic. Evaluarea periodică de către un specialist, alături de consiliere psihologică sau de participarea la grupuri de suport, poate face diferența între un efort izolat și un parcurs reușit. Gestionarea emoțiilor și a relației cu alimentația reprezintă o parte la fel de importantă ca disciplina nutrițională propriu-zisă.

Scopul real nu este doar pierderea în greutate, ci dobândirea unui stil de viață sănătos, care să fie sustenabil pe termen lung. Somnul odihnitor, reducerea stresului și păstrarea unei rutine echilibrate devin, astfel, elemente-cheie ale reușitei.

obezitate
dieta
stres
nutritie
