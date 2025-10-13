Un medic a explicat toate riscurile asociate cu un obicei pe care mulți dintre noi îl avem zilnic

Într-o perioadă în care oamenii tind să urmeze sfaturi de pe rețelele sociale în locul celor oferite de specialiști, un medic american, Dr. Jeremy London, a atras atenția asupra unui obicei aparent banal, dar devastator pentru organism. El a explicat de ce fumatul rămâne „cel mai periculos gest pe care îl poți face împotriva propriei sănătăți”, depășind ca impact negativ orice alt factor evitabil.

Influențele online și obiceiurile periculoase

În prezent, rețelele de socializare sunt pline de sfaturi venite de la influenceri care promovează diete extreme, provocări sportive riscante sau medicamente pentru slăbit fără prescripție. Dr. London subliniază că, deși unele tendințe, precum postul intermitent sau exercițiile fizice regulate, pot avea beneficii atunci când sunt efectuate corect, altele pun sănătatea în pericol.

„Vedem o epidemie de oameni care folosesc medicamente pentru pierderea în greutate care adesea nu sunt necesare, ceea ce duce la efecte secundare sumbre. În plus, tot mai mulți își asumă provocări sportive ridicole care pot avea un impact dezastruos asupra organismului”., a spus medicul conform Ladbible.

„Fumatul este cel mai rău lucru pe care îl poți face corpului tău”

Deși nu susține alcoolul, consideră că un pahar ocazional de vin roșu poate aduce antioxidanți benefici. Însă când vine vorba de fumat, Dr. London afirmă fără echivoc că nu oferă niciun avantaj și rămâne principalul inamic al sănătății umane.

„Primii trei factori de risc evitabili pentru mortalitatea din toate cauzele sunt fumatul, alimentația necorespunzătoare și hipertensiunea arterială. Este fără îndoială cel mai rău lucru pe care îl poți face pentru corpul tău. Afectează aproape fiecare sistem de organe, crește riscul de atac de cord, accident vascular cerebral și este responsabil pentru marea majoritate a deceselor cauzate de cancerul pulmonar”, a explicat el.

Potrivit medicului, aproximativ unul din cinci decese are legătură cu fumatul. „Dacă fumați, gândiți-vă bine să renunțați. Este cel mai puternic pas pe care îl puteți face pentru sănătatea dumneavoastră”, a adăugat el.

Vapatul - o alternativă tot mai controversată

Deși țigările electronice au fost promovate inițial ca o alternativă mai puțin dăunătoare, utilizarea lor excesivă, mai ales în rândul tinerilor care nu au fumat niciodată, a devenit un nou motiv de îngrijorare.

„Chiar și o singură țigară îți poate lua 20 de minute din viață”, avertizează specialiștii. În plus, simulările medicale au arătat că daunele provocate plămânilor după doar o lună de fumat sau vapat pot fi semnificative.

„Mulți tineri cred că vapatul este inofensiv, mai ales cu acele dispozitive colorate și arome dulci, dar realitatea este că expunerea constantă la substanțe chimice afectează plămânii și vasele de sânge”, explică Dr. London.

Alimentația și tensiunea arterială - ceilalți doi „ucigași tăcuți”

În continuarea analizei sale, medicul a detaliat și alte două riscuri majore pentru sănătate: alimentația dezechilibrată și hipertensiunea arterială.

„Dietele sărace în fructe și legume, bogate în grăsimi trans și alimente ultraprocesate contribuie la aceeași proporție de decese ca și fumatul”, a spus Dr. London. „Alimentele sunt informații pentru corpul tău. Concepeți un plan nutrițional care funcționează pentru dumneavoastră și fiți atenți la ceea ce puneți în gură”.

Cât despre tensiunea arterială ridicată, el o descrie drept „ucigașul tăcut” care afectează unul din doi americani. „Majoritatea nu știu că o au. Creșterea cronică a tensiunii arteriale dăunează inimii, creierului și rinichilor, dar vestea bună este că poate fi controlată prin alimentație, gestionarea stresului și, la nevoie, tratament medicamentos”.

Mesajul final al medicului: fiți proactivi, nu reactivi

În încheierea videoclipului, Dr. Jeremy London le-a transmis oamenilor un sfat simplu, dar esențial: prevenția este cel mai important pas spre o viață lungă și sănătoasă.

„Fiți proactivi, nu reactivi. Renunțarea la fumat, adoptarea unei diete echilibrate și monitorizarea tensiunii arteriale pot salva vieți. Este timpul să ascultăm medicii, nu influencerii”, a spus el.