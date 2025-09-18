Un judecător a stabilit că Amazon a încălcat legea privind protecția consumatorilor

Amazon AMZN.O a încălcat legea privind protecția consumatorilor prin colectarea informațiilor de plată ale abonaților Prime înainte de a le dezvălui termenii serviciului, a decis miercuri un judecător, oferind Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) din SUA o victorie parțială, potrivit Reuters.

Decizia judecătorului federal John Chun în cazul care acuză Amazon de practici înșelătoare pentru a genera abonamente Prime pune compania într-o poziție dezavantajoasă la proces, deși un purtător de cuvânt al Amazon a declarat că aceasta nu a făcut nimic greșit.

FTC se pregătește să susțină că retailerul online a înscris zeci de milioane de clienți în Prime fără consimțământul lor și a blocat zeci de milioane de cereri de anulare folosind proceduri complexe.

Agenția afirmă că aceste acțiuni au încălcat Legea pentru Restaurarea Încrederii Cumpărătorilor Online (ROSCA).

„Decizia de astăzi confirmă că Amazon a înșelat consumatorii americani prin faptul că nu a dezvăluit toți termenii Prime înainte de a colecta informațiile de plată ale consumatorilor,” a declarat Chris Mufarrige, șeful biroului pentru protecția consumatorilor din cadrul FTC.

„Comisia Federală de Comerț Trump-Vance intenționează să le facă dreptate”.

Judecătorul a decis, de asemenea, că doi directori Amazon sunt răspunzători pentru orice încălcare pe care FTC o va demonstra la proces și a interzis Amazon să susțină că ROSCA nu se aplică înscrierilor Prime.

„Concluzia este că nici Amazon, nici persoanele implicate nu au făcut nimic greșit,” a declarat un purtător de cuvânt al companiei într-un comunicat.

„Rămânem încrezători că faptele vor arăta că acești directori au acționat corect și că întotdeauna am pus clienții pe primul loc”, a adăugat purtătorul de cuvânt în declarația trimisă prin e-mail către Reuters.

