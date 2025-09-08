Un important președinte european, vizită incognito în România, la Craiova. Ce a vrut să vadă / foto în articol

Petr Pavel, președintele Republicii Cehe, a vizitat România fără a avea întâlniri cu oficiali din țara noastră. Acesta a fost fotografiat și filmat pe străzile din oraș iar imaginile au fost publicate în mediul online.

Informația a fost confirmată astăzi și de Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, care a precizat că, recent, instituția pe care o conduce a fost contactată din Cehia pentru recomandări turistice.

„În urmă cu două săptămâni, cineva a sunat la Primăria Craiova spunând ca urmează să ajungă în oraș o echipă de la televiziunea națională din Cehia și vrea niște recomandări turistice.

Cum ne-am obișnuit cu astfel de vizite (tocmai ce a plecat o echipă de la televiziunea națională din Grecia), nu ni s-a părut nimic ciudat.

Colegii noștri au fost apoi sunați de la televiziunea cehă, am crezut noi, care au spus exact unde vor să ajungă, centrul vechi și Parcul Romanescu și nu au acceptat să îi însoțească cineva din partea noastră, ceea ce nu ni s-a mai întâmplat. Solicitau doar sprijin în caz că ar avea nevoie de ceva, ceea ce, desigur, au fost asigurați că vor primi.

Azi dimineață am aflat că nu echipa tv a fost în Craiova, ci președintele Cehiei, Petr Pavel. Ne bucurăm de o vizită așa importantă și sperăm să îi fi plăcut orașul!“, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

